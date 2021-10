NSA utrzymał unieważnienie poprzedniej uchwały śmieciowej. Ratusz: dla mieszkańców nic się nie zmienia

Naczelny Sąd Administracyjny oddalił skargi kasacyjne Rady Warszawy w sprawie uchwał śmieciowych, które wprowadzały stawki za wywóz śmieci uzależnione od rodzaju zabudowy. Oznacza to podtrzymanie wyroku unieważniającego częściowo tamte zapisy. Orzeczenie nie wprowadza jednak żadnych zmian dla mieszkańców, od kwietnia tego roku w stolicy obowiązuje już nowy system naliczania opłat za odbiór odpadów. Nim także niebawem ma się zająć NSA.

Wspomniany wyrok WSA odnosił się do uchwały Rady Warszawy z 12 grudnia 2019 roku. Radni zdecydowali wtedy, że opłata za śmieci dla gospodarstwa domowego w wielolokalowym budynku mieszkalnym będzie stała i wyniesie 65 złotych, a w budynku jednorodzinnym - 94 złote. W przypadku niesegregowania śmieci opłaty były dwukrotnie większe, czyli wynosiły odpowiednio 130 oraz 188 złotych. Nowa metoda naliczania opłat wywołała wiele kontrowersji, bo na podstawie jej zapisów osoby mieszkające samotnie musiały płacić tyle samo, co wielodzietna rodzina, która produkuje więcej odpadów.

Ratusz: dla mieszkańców nic się nie zmienia

WSA uznał w części skargę za zasadną i unieważnił jej kluczowe zapisy. Jako istotne wady uchwały wskazał między innymi naruszenie przepisów wyznaczających kompetencję organów samorządu do podejmowania uchwał oraz naruszenie podstawy prawnej podjętej uchwały. Nie podzielił jednak zarzutu, zgodnie z którym miasto nie podało rzetelnych danych przemawiających za podwyżką. Rada Warszawy nie zgadzała się z tym rozstrzygnięciem i złożyła skargę kasacyjną.

Czwartkowy wyrok NSA jest prawomocny, co oznacza również, że orzeczenie WSA jest ostateczne. Nie wpływa to jednak bezpośrednio na mieszkańców stolicy, bo od kwietnia 2021 roku obowiązuje nowy system naliczania opłat. - Metodą aktualnie obowiązującą jest metoda od ilości zużytej wody i nic w tej kwestii się nie zmienia dla mieszkańców. Po otrzymaniu pisemnych uzasadnień wyroku Miasto st. Warszawa będzie mogło odnieść się do motywów, jakimi kierował się Naczelny Sąd Administracyjny przy jego wydaniu - zapowiada rzeczniczka.