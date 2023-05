Na Woli powstanie nowy żłobek. Będzie parking, placu zabaw brak

Przy ulicy Kasprzaka na warszawskiej Woli powstanie nowy żłobek, który pomieści 150 dzieci. Jak zauważa jednak mieszkanka dzielnicy, na terenie placówki nie przewidziano placu zabaw. Za to będzie parking dla 30 aut. Urzędnicy jednak zapewniają: plac zabaw powstanie, ale 15 metrów dalej.

Prezydent Rafał Trzaskowski wraz z radnymi Warszawy Mariuszem Budziszewskim i Tomaszem Sybilskim oraz burmistrzem dzielnicy Wola Krzysztofem Strzałkowskim wmurowali w ostatni czwartek kamień węgielny pod nowy żłobek. Przy ulicy Kasprzaka 1/3 powstaje dwukondygnacyjna, sześciooddziałowa placówka dla 150 małych warszawianek i warszawiaków.

- Nasz program żłobkowy okazał się strzałem w dziesiątkę. Zależy nam na tym, by kobiety mogły jak najszybciej wracać na rynek pracy i stąd pomysł na darmowe żłobki. Warszawa jest jedynym miastem w Polsce, które zapewnia bezpłatną opiekę dla ponad 16 tysięcy maluchów, z czego na samej Woli prawie tysiąca. Program wciąż rozwijamy i budujemy kolejne nowoczesne placówki. Wszystko po to, by wspierać warszawskie rodziny - mówił podczas uroczystości Rafał Trzaskowski, prezydent Warszawy.

Miasto zapewniło, że budynek będzie w pełni wyposażony i dostosowany do potrzeb małych dzieci. "Do dyspozycji najmłodszych będzie 6 sal z dziecięcymi toaletami, szatniami, nowoczesną kuchnią, wózkarnią i placem zabaw. Żłobek, którego koszt budowy to ponad 15 milionów złotych, będzie gotowy w pierwszej połowie 2024 r. Na Woli powstaje teraz jeszcze jedna tego typu placówka, przy ul. Ludwiki" - wymieniono.

Parking będzie, placu zabaw brak

Stowarzyszenie Miasto Jest Nasze nagłośniło w mediach społecznościowych doniesienia jednej z mieszkanek Woli. "Na terenie żłobka nie ma placu zabaw ani miejsca na dworze dla 150 dzieci. Za to jest gigantyczny parking na 30 aut" - zauważyła.

"Fajny ten nowy żłobek z prostopadłym parkowaniem na chodniku i wjazdem dla aut pod same drzwi zamiast zielonego podwórka przed wejściem" - skomentowało z kolei MJN.

Dzielnica: plac zabaw będzie pomiędzy szkołą a ul. Korczaka

O komentarz w tej sprawie poprosiliśmy urząd dzielnicy. - Żłobek powstaje na miejscu parkingu, który obsługuje cały kompleks edukacyjny Kasprzaka 1/3 (szkoła, basen żłobek). Ze 100 miejsc na parkingu, zostanie 24. To minimum, na jakie zezwalają przepisy miejscowe - przekazał nam Mateusz Witczyński, rzecznik Urzędu Dzielnicy Wola. Dodał, że "plac zabaw zostanie wykonany jako osobne opracowanie, na terenie zielonym pomiędzy szkołą, a ul. Korczaka (15 metrów od wejścia do żłobka)". - Wizualizacja ze względu na ograniczenia finansowe przy jej tworzeniu nie zawiera wszystkich elementów zieleni i małej architektury. Jest to "standaryzowany" projekt miejskiego żłobka - zapewnił rzecznik.

