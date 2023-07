Zamiast dziewięciu, 20 łóżek dla pacjentów. Nowy SOR w Szpitalu Czerniakowskim

Do budynku, w którym mieścił się oddział ratunkowy Szpitala Czerniakowskiego, dobudowano dwie nowe części – parterową od strony ulicy Stępińskiej oraz trzykondygnacyjną od strony ulicy Górskiej.

"W wyniku rozbudowy łączna powierzchnia użytkowa SOR zwiększyła się dwukrotnie – o niemal 600 metrów kwadratowych. Pozwoliło to również na podwojenie liczby łóżek dla pacjentów z dziewięciu do 20 stanowisk. Z miejskiego budżetu przeznaczyliśmy również sześć milionów złotych na zakup niezbędnego sprzętu medycznego i aparatury oraz wyposażenia oddziału" – zaznaczyła cytowana w komunikacie prasowym Renata Kaznowska, zastępczyni prezydenta Warszawy, która odpowiada m.in. za miejską politykę zdrowotną.

Przenoszą się etapami

Jak informuje w komunikacie prasowym ratusz, od strony podwórka zlokalizowano osobny wjazd dla karetek oraz wejście dla pieszych do Szpitalnego Oddziału Ratunkowego. Po generalnej modernizacji podjazdu, zapewnia on możliwość dojazdu przed budynek dwóch karetek jednocześnie. Niezależne wejście główne dla pieszych, przystosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami, znajduje się od strony ul. Górskiej.