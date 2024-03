Urząd dzielnicy Ursus ogłosił przetarg na budowę domu kultury przy Gierdziejewskiego. W ośrodku znajdą się sala widowiskowa na 500 osób i kinowa na 144. Nowy obiekt zastąpi wysłużony budynek Ośrodka Kultury Arsus, z której trzeba się wynieść. Jak tłumaczą urzędnicy, powodem było nagłe wypowiedzenie umowy.

Nowy ośrodek kultury będzie dwupiętrowy, zostanie zbudowany na planie litery "L", co podyktował układ dwóch największych pomieszczeń.

"Pierwszym z nich jest profesjonalna scena widowiskowa z widownią na parterze i balkonie. Sala pomieści 500 osób. Drugie pomieszczenie to sala kinowa, gdzie w komfortowych warunkach 144 widzów będzie mogło uczestniczyć w seansach filmowych. Obie sale zostaną wyposażone w profesjonalny sprzęt, oświetlenie i nagłośnienie, co umożliwi realizację przedstawień i projekcji filmowych na najwyższym poziomie" - informuje urząd dzielnicy Ursus.

W przestronnym holu przewidziano szatnię, kawiarenkę i zaplecze sanitarne. Na parterze znajdzie się przestrzeń animacji dla dzieci i galeria z oddzielnym wejściem. Wyżej, w 20 salach odbywać się będą zajęcia: plastyczne, teatralne, filmowe, taneczne oraz muzyczne. Zaplanowano również pomieszczenia klubowe oraz studio nagrań. Na drugim piętrze będzie hol z ogrodem zimowym.

Wizualizacje ośrodka kultury przy Gierdziejewskiego GID zespół projektowy Grzegorz Brewczyński

Zielony ogód na dachu, pnącza na ścianach

Ośrodek kultury zostanie wyposażony w odnawialne źródła energii. "Panele fotowoltaiczne zamontowane na dachu obniżą koszty energii elektrycznej. System wymiennika gruntowego i pomp ciepła pozwoli zmniejszyć wydatki na ogrzewanie pomieszczeń zimą, a latem dostarczy do nich schłodzone powietrze" - opisuje technikalia urząd.

Zaplanowano też zbiorniki na deszczówkę, które zapewnią wodę do podlewania trawników i roślin wokół budynku. Na dachu powstanie zielony ogród, a trzy ściany budynku zostaną obsadzone pnączami, co uchroni go przed nadmiernym nagrzewaniem.

Dom kultury będzie przystosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Pod gmachem znajdzie się podziemny garaż.

Wizualizacje ośrodka kultury przy Gierdziejewskiego GID zespół projektowy Grzegorz Brewczyński

Budowa potrwa do 2027 roku

W Ursusie przygotowywali się do inwestycji od dłuższego czasu. - To jest proces, który rozpoczął się kilka lat temu. Samo projektowanie trwało trzy lata. Kiedy zostało ukończone, mogliśmy ogłosić przetarg na budowę. To będzie nowoczesne centrum kultury - zapowiada Agnieszka Wall, rzeczniczka prasowa urzędu dzielnicy Ursus.

Otwarcie ofert zaplanowano na 25 kwietnia. Pierwszy etap prac zakłada oczyszczenie terenu i postawienie budynku w stanie surowym. "Szacowany koszt budowy I etapu według kosztorysu inwestorskiego wyniesie blisko 36 milionów złotych. Termin na wykonanie przedmiotu umowy to 22 miesiące od dnia jej zawarcia. Zakończenie Etapu I zaplanowano na 2026 rok" - podaje urząd. Potem nadejdzie pora na etap drugi, na który rozpisany zostanie nowy przetarg. Całość ma być gotowa pod koniec 2027 roku.

Trzy filie będą działać niezmiennie

Nowy ośrodek kultury zastąpi wysłużoną siedzibę Ośrodka Kultury Arsus przy Traktorzystów 14. - Dom kultury w Ursusie, oprócz budynku przy ulicy Traktorzystów ma jeszcze trzy filie na terenie dzielnicy, w których odbywa się większość zajęć dla dzieci i młodzieży - wyjaśnia Wall. Jak dodaje, w Arsusie nie ma zbyt wiele miejsca na prowadzenia zajęć.- Tam jest duża sala widowiskowa i mniejsza sala na piętrze. Codzienna aktywność, warsztaty odbywają się w filiach. W każdej z nich jest też sala widowiskowa na około 100 osób - precyzuje.

Wspomniane filie to Miś, Kolorowa i Portiernia będą funkcjonować bez przeszkód w czasie budowy nowej siedziby. Również po jej powstaniu będą działać w dotychczasowych lokalizacjach.

Kultura wynosi się z Traktorzystów

Arsus znajdował się w pofabrycznym budynku z lat 50., wpisanym do ewidencji zabytków. Nie jest własnością miasta, był wynajmowany od prywatnego właściciela. "Właściciel od lat nie przeprowadzał remontów w budynku ośrodka, jego infrastruktura jest przestarzała, nie pozwala na prowadzenie działalności odpowiadającej współczesnym potrzebom" - wyjaśnia w komunikacie urząd dzielnicy. W lutym "właściciel niespodziewanie wymówił umowę najmu, nie podając przyczyny".

"Do tej pory nie udało nam się skontaktować z właścicielem, unika spotkania z zarządem dzielnicy w tej sprawie" - opisują urzędnicy z Ursusa. I dodają: "Liczyliśmy na to, że ośrodek kultury będzie mógł prowadzić w nim działalność do czasu wybudowania nowej siedziby". Tak się jednak nie stało, ośrodek jest w trakcie wyprowadzki.

Zapowiedź otwarcia nowej siedziby Muzeum Sztuki Nowoczesnej Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie

Autorka/Autor:mg/b

Źródło: tvnwarszawa.pl