Prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski ogłosił podczas konferencji na Bulwarach Wiślanych, że "w tym miejscu powstanie jeden z najdłuższych mostów pieszo-rowerowych świata". Przeprawa połączy Powiśle z Pragą i będzie liczyła prawie 500 metrów. - W pozytywnym scenariuszu zakładamy, że jeszcze w tym roku rozpoczniemy prace - poinformował dyrektor Zarządu Dróg Miejskich. Most ma być gotowy na przełomie 2023 i 2024 roku.

Prezydent stolicy stwierdził na czwartkowej konferencji, że Warszawa jest symbolem miejsca, które stara się łączyć ze sobą rzeczy pozornie sprzeczne. - Stara się łączyć ludzi, którzy w Warszawie mieszkają od zawsze z tymi, którzy do Warszawy przyjechali. Stara się łączyć ludzi o bardzo różnych poglądach i stara się łączyć dwa brzegi Wisły. Przychodzi taki moment, że trzeba te dwa brzegi Wisły ze sobą zszyć. I to dzisiaj robimy - podkreślił Trzaskowski.

- Ogłaszam dzisiaj, że dokładnie w tym miejscu zbudujemy jeden z najdłuższych mostów pieszo-rowerowych świata. To będzie most, który będzie liczył prawie 500 metrów - zapowiedział prezydent przy Bulwarach Wiślanych. Podkreślił, że most połączy bulwary, które stanowią miejsce wypoczynku tłumnie odwiedzane przez warszawiaków niemal przez cały rok, z praskim brzegiem Wisły, który jest bardziej naturalny i niezagospodarowany.

"Ta inwestycja idealnie oddaje wizję Warszawy, w którą wierzę"

Poinformował także, że projekt mostu jest już gotowy, a pozwolenia na budowę są prawomocne. - Ta inwestycja idealnie oddaje wizję Warszawy, w którą wierzę. Miasta, które do tej pory było idealnym miejscem do pracy, a teraz – dzięki zmianom, które już rozpoczęliśmy - stanie się idealnym miejscem do życia - powiedział Trzaskowski.

Obecna na konferencji przewodnicząca Rady Warszawy Ewa Malinowska-Grupińska, która jest jedną z pomysłodawczyń projektu, zaznaczyła z kolei, że most jest symboliczny nie tylko dlatego, że połączy dwa brzegi Wisły, ale również dlatego, że zmieni Warszawę tak, by było w niej więcej przestrzeni dla pieszych i rowerzystów oraz tych osób, które nie używają samochodu.

- Jesteśmy w okresie pandemii, ale już widzimy nadzieję, że powoli będziemy z tej pandemii wychodzić. Wszyscy jesteśmy bardzo spragnieni tego, by się spotykać, rozmawiać, być razem, a bycie wspólnie na świeżym powietrzu jest najbezpieczniejsze. W związku z tym wydaje mi się, że ten most jest takim symbolicznym mostem wychodzenia Warszawy z pandemii – stwierdziła Malinowska-Grupińska.

"W pozytywnym scenariuszu zakładamy, że jeszcze w tym roku rozpoczniemy prace"

Trzaskowski, dopytywany o szczegóły inwestycji, wyjaśnił, że była ona planowana od wielu miesięcy i, mimo iż sytuacja budżetowa stolicy jest trudna, miasto robiło wszystko, by wygospodarować na nią pieniądze. - W kosztorysie mamy 180 milionów złotych, natomiast mamy nadzieję, że ta realizacja będzie tańsza – powiedział prezydent.

Dyrektor Zarządu Dróg Miejskich Łukasz Puchalski, wyjaśnił, że jeśli na najbliższej sesji zostaną przyznane środki na realizację tego projektu, to w ciągu miesiąca lub dwóch zostanie ogłoszony przetarg. - W pozytywnym scenariuszu zakładamy, że jeszcze w tym roku rozpoczniemy prace po zakończeniu sezonu letniego na Wiśle - dodał.

- Konkretny termin zakończenia będziemy uzależniać od harmonogramu prowadzonych prac, bo most buduje się nie tylko na środku rzeki, ale też po obu jej brzegach. Będzie więc duża ingerencja w bulwarach i będziemy dobierać taki czas, żeby było to jak najmniej uciążliwe dla mieszkańców, jednak przełom 2023 i 2024 roku jest jak najbardziej realny - zaznaczył Puchalski.

Odniósł się również do wspólnej przestrzeni dla pieszych i rowerzystów, co zakłada projekt. - Długo było dyskutowane, czy kładka powinna być łączona czy dzielona. Ostatecznie zdecydowaliśmy się na łączenie powierzchni z uwagi na fakt, że obiekt będzie miał różne szerokości. Minimalna szerokość to ponad sześć metrów, zaś maksymalna - ponad 16 metrów z miejscami spoczynku i tarasami widokowymi. Zupełnie bez sensu byłoby więc wydzielać cześć rowerową, bo zaburzyłaby tę przestrzeń dedykowaną pieszym - wyjaśnił dyrektor ZDM.

Opóźniona inwestycja

Nowy most będzie liczył pół kilometra długości. Szerokość konstrukcji wygiętej na kształt błyskawicy jest zmienna – w najwęższym punkcie ma 6,9 metra, nad nurtem rzeki rozszerza się do 16,3 metrów. Ma to być najdłuższa na świecie przeprawa tylko dla pieszych i rowerzystów. Powstanie na wysokości ulicy Karowej na lewym brzegu i ulicy Okrzei na prawym brzegu.

Projekt architektoniczny został wybrany w międzynarodowym konkursie, ogłoszonym pod koniec 2016 roku i rozstrzygniętym we wrześniu 2018 roku. Zgłoszono 40 prac, z czego sześć z zagranicy. Pierwszą nagrodę w wysokości 100 tysięcy złotych oraz zaproszenie do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki otrzymała spółka Schuessler-Plan Inżynierzy. Ich koncepcję nagrodzono za wysoką jakość architektury oraz elegancką formę, wpisującą się w pejzaż tej części miasta.

Pod koniec 2019 roku informowaliśmy o opóźnieniu inwestycji, która utknęła w dokumentach. Pierwotnie kładka pieszo-rowerowa miała być gotowa w 2021.

