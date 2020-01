Wybudują nowy kolektor do "Czajki". Koszt: prawie pół miliarda złotych

Jak wyjaśnili wodociągowcy, zadaniem kolektora będzie magazynowanie nadmiaru ścieków oraz wód opadowych, spływających z lewobrzeżnej Warszawy podczas intensywnego deszczu. Kolektor, który powstanie wzdłuż ulic: Wybrzeże Kościuszkowskie, Wybrzeże Gdańskie i Wybrzeże Gdyńskie, zostanie włączony do istniejącej sieci kanalizacyjnej poprzez pompownie "Powiśle" oraz "Wiślaną". Umożliwi on czasowe magazynowanie ścieków spływających z części lewobrzeżnej części Warszawy, to jest: z Mokotowa, Ochoty, Woli, Śródmieścia, Żoliborza i Bielan. Ścieki następnie będą kierowane do oczyszczalni "Czajka".