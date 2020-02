POLIN dostanie 10 milionów euro. Nowy dyrektor chce, by nadal było "najlepszym muzeum w Polsce"

"Wzrasta we mnie motywacja"

- Proporcjonalnie do odpowiedzialności wzrasta we mnie motywacja. Motywacja do tego, żeby zrobić wszystko co w mojej mocy, żeby to muzeum było nadal najlepszym muzeum w Polsce, żeby się nadal rozwijało, żeby wyznaczało trendy – zapewnia Stępiński.