Zbudują chodnik na ulicy Świerszcza. Mieszkańcy zabiegali o to od lat

Świerszcza we Włochach łączy dwie ważne ulice: aleję 4 Czerwca 1989 roku i ulicę Globusową. Mimo tego na odcinku od Rybnickiej w stronę Ursusa brakuje chodnika. Co prawda na odcinku do ul. Zaranie istnieje trotuar z płyt, ale lata świetności ma już za sobą. Dalej jest tylko wydeptane już pobocze poprzerywane zjazdami na posesje. Niedługo się to zmieni.