Nowy akademik Uniwersytetu Warszawskiego ma być gotowy za dwa lata. Jest umowa z wykonawcą

Do końca 2023 roku ma powstać nowy akademik Uniwersytetu Warszawskiego na Służewie. Władze uczelni właśnie podpisały umowę z wykonawcą. W gmachu znajdzie się ponad 130 pokoi, mogących pomieścić co najmniej 380 osób.

Pod koniec ubiegłego tygodnia władze Uniwersytetu Warszawskiego podpisały umowę z przedstawicielami firmy Mota-Engil Central Europe, która na terenie Kampusu Służew wybuduje nowy akademik. Budynek będzie mieścił się na działce w rejonie skrzyżowania Sulimy i Smyczkowej. Docelowo zamieszkają w nim studenci i doktoranci. Władze UW liczą na to, że będzie służył także studentom, doktorantom i pracownikom naukowym z zagranicy, co ma zachęcić cudzoziemców do przyjazdów, a w konsekwencji prowadzić do większego "umiędzynarodowienia" uczelni.