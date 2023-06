Kolejne fragmenty torów będą zielone. Rozchodnik pojawi się w trzech dzielnicach

Stołeczny ratusz poinformował w komunikacie, że długość zielonych torów w Warszawie wzrośnie o 3,7 kilometra – z 28 do ponad 31 kilometrów.

Zielony rozchodnik na czterech ulicach

Odcinki torowisk z rozchodnikiem pojawią się na kolejnych czterech ulicach. Pierwsza z nich to 600-metrowy fragment w ulicy Puławskiej – od Olszewskiej do Madalińskiego. Ten odcinek połączy wcześniej remontowane tory z powstającym czterotorowym węzłem przy dawnym kinie Moskwa.

Ostatnie dwa odcinki to tory na Chałubińskiego i w al. Niepodległości – od Nowogrodzkiej do Nowowiejskiej i dalej Nowowiejską do placu Politechniki. Tutaj rozchodnik zostanie posadzony na torowisku o długości 1,4 km.