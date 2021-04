500 procent podwyżki za wywóz śmieci. "Jestem przerażona i zdruzgotana"

Jak przekazała w rozmowie z tvnwarszawa.pl, zawiadomienie o zmianie wysokości opłat dostała w ciągu ostatnich dwóch dni drogą elektroniczną od wspólnoty mieszkaniowej. - Jesteśmy rodziną 2 plus 3. Przy takiej liczbie osób wody zużywa się sporo na kąpiele, pranie, codzienne gotowanie dla całej rodziny. Do tego miasto zalecało picie wody z kranu i my tę wodę pijemy. Śmieci regularnie segregujemy i wyrzucamy mniej więcej raz w tygodniu - powiedziała pani Monika. - Jestem z zawodu nauczycielką. 331,87 to dla mnie olbrzymie pieniądze. Bardzo to przeżyłam - dodała kobieta.