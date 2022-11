Warszawa zmienia zasady dzierżawy miejskich lokali. Długoletnie umowy, tryb bez przetargu

Rada Warszawy zmieniła zasady dzierżawy lokali miejskich. Długoletnie umowy, ujednolicenie zasad dzierżawy gruntów przez miejskie instytucje, ułatwienia dla rzetelnych dzierżawców - to tylko część wprowadzonych zmian. Nowe przepisy to między innymi efekt nagłośnionych przypadków przedsiębiorców, którzy prowadzili biznes w miejskich nieruchomościach przez wiele lat i mieli problemy z przedłużeniem umów.

Dłuższe umowy, tryb bez przetargu

Zgodnie z nowymi zasadami przedsiębiorcy będą mieć możliwość korzystania z lokali na podstawie umów długoterminowych. Skąd ta zmiana? Remontowanie i dostosowywanie budynków do potrzeb prowadzonej działalności musi być opłacalne. "Brak możliwości odpracowania w przeciągu trzech lat wysokich kosztów tych prac – szczególnie w przypadku budynków zabytkowych – sprawiał, że dzierżawcy często rezygnowali z prowadzenia działalności" - wyjaśniają urzędnicy z ratusza.

Nowe zasady ułatwią życie również miejskim instytucjom. Przedłużanie trzyletnich umów będzie możliwe bez konieczności rozpisywania przetargu. "Przy czym tryb bezprzetargowy będzie mógł być stosowany w przypadkach ważnych z punktu widzenia Warszawy i jej mieszkańców. Do tej grupy zaliczą się m.in. organizacje pozarządowe, podmioty prowadzące działalność kulturalną czy charytatywną" - zastrzegli urzędnicy.

Umowa będzie również mogła być przedłużona bezprzetargowo z dzierżawcami, którzy oczekują na rozpatrzenie wniosku o zawarcie umowy wieloletniej. A to - jak twierdzą urzędnicy - pozwoli na zachowanie ciągłości prowadzonej działalności gospodarczej i zlikwiduje niepewność dotychczas towarzyszącą dzierżawcom w okresie przejściowym. Skorzystają też placówki medyczne, które są Samodzielnymi Publicznymi Zakładami Opieki Zdrowotnej. "Teraz będą one mogły być nawet całkowicie zwolnione z opłat za użytkowanie nieruchomości" - poinformował ratusz.

Nowe zasady dla nieruchomości objętych roszczeniami

Ponadto Istotną zmianą wprowadzoną przez uchwałę jest umożliwienie trwałej regulacji tytułów do gruntu podmiotom, które zajmują nieruchomości objęte roszczeniami. "Uwłaszczenie lub ustanowienie użytkowania wieczystego będzie teraz mogło nastąpić – za każdorazową zgodą Rady Warszawy – również w przypadkach, gdy roszczenia w trybie dekretowym wniesiono po wszelkich ustawowych terminach oraz w sytuacjach, w których zgłoszone roszczenia dotyczą ustanowienia służebności. Takie rozwiązanie gwarantuje bezpieczeństwo obrotu i nie naraża stołecznego samorządu na roszczenia byłych właścicieli – bez naruszenia ich praw" - wskazuje ratusz.

Do tej pory wszystkie zgłoszone roszczenia – niezależnie od spełnienia kryterium terminu – były traktowane jednakowo. Uniemożliwiało to obrót nieruchomościami. Zdaniem urzędników ogromna część roszczeń, w szczególności na terenie tzw. dekretu warszawskiego, została zgłoszona po ustawowych terminach. Sprawy ciągną się latami, a prawie nigdy nie dochodzi do zwrotu nieruchomości objętej roszczeniem.