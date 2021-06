30 milionów złotych na windy w warszawskich kamienicach

To dobra wiadomość dla seniorów i osób niepełnosprawnych, którzy mieszkają w budynkach nie mających wind. Ratusz rozpoczął właśnie program budowy dźwigów osobowych w budynkach będących w zarządzie miasta. Na ten cel w budżecie zarezerwowano 30 milionów złotych.

- Chcemy, by zarówno seniorzy, jak i osoby z niepełnosprawnościami ruchowymi mogły aktywnie uczestniczyć w życiu miasta, a często największą barierą jest wyjście z domu. Dlatego realizujemy program budowy wind w budynkach mieszkalnych wielokondygnacyjnych - powiedziała cytowana w komunikacie prasowym wiceprezydent Warszawy Aldona Machnowska-Góra.

25 wind do końca roku

Jak poinformował ratusz, "pierwsza winda przy ul. Ząbkowskiej na Pradze-Północ już działa". Do końca roku powstanie 25 kolejnych dźwigów na Pradze-Północ, Pradze-Południe i w Śródmieściu. W roku 2022, powstanie kolejnych 14. Trwają obecnie prace przygotowawcze związane z tymi inwestycjami.

W ramach programu ratusz nie tylko zadeklarował montaż nowych wind, ale również refundację dźwigów w nieruchomościach należących do miasta. Proporcjonalnie do posiadanych udziałów pokryje również koszty montażu wind w budynkach należących do wspólnot, w których część udziału ma także miasto.