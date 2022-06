Mają być bardziej wytrzymałe i "wandaloodporne". Umowa na "zupełnie nowe Veturilo" podpisana

W czwartek stołeczny ratusz podpisał umowę na obsługę systemu roweru miejskiego Veturilo. Nowym operatorem, do 2028 roku, będzie, jak dotychczas firma Nextbike GZM, która jako jedyna zgłosiła się do przetargu.

Mają być bardziej wytrzymałe

Nowe rowery będą standardowymi rowerami miejskimi wyposażonymi w bagażnik i duże koła. Będą jednak bardziej wytrzymałe, aby znieść częste użytkowanie, a także "wandaloodporne", czyli z jak najmniejszą liczbą ruchomych i łatwych do odkręcania części. Każdy rower będzie posiadał unieruchamiającą go blokadę na koło oraz odbiornik GPS. 10 procent rowerowej floty mają stanowić coraz popularniejsze elektryki.

Nowa konstrukcja stacji

Zgodnie z oczekiwaniami mieszkańców, stojaki będą standardowe, bez elektrozamka. Stacja będzie wyposażona w GPS, co pozwoli wyznaczyć "obszar stacji", w którym należy zwrócić rower. Za dodatkową opłatą osoby korzystające z systemu będą mogły to zrobić w dowolnym miejscu, oczywiście z zachowaniem pewnych zasad i przy poszanowaniu przepisów ruchu drogowego.

Ponad pięć tysięcy rowerów

Nowe Veturilo ma liczyć w wersji maksymalnej do 5500 rowerów. Rdzeń systemu będzie stanowiło 3000 rowerów przypisanych do 300 stacji na terenie całej Warszawy. Oprócz tego powróci możliwość finansowania nowych wypożyczalni bezpośrednio przez urzędy dzielnic, co funkcjonowało w poprzednich latach. Konstrukcja nowej umowy zapewnia Warszawie opcję dokupienia do 2500 rowerów, czy to w ramach "stacji dzielnicowych", czy to w wyniku decyzji miasta.