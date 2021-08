Nowe tramwaje mają być ciche. "Poziom dźwięku wydawany przez duży odkurzacz"

Już niedługo na warszawskie torowiska wyjadą nowe tramwaje Hyundaia. Producent przeprowadził już badania techniczne potrzebne do uzyskania homologacji. - Przed nami jeszcze wewnętrzne badania jakości prowadzone przez pracowników Tramwajów Warszawskich. I najważniejsze - podczas badań okazało się, że nasz wagon jest rekordowo cichy - chwalą się tramwajarze.

Testy nowych składów rozpoczęły się w lipcu, kiedy to do Warszawy trafiły dwa pierwsze tramwaje koreańskiego producenta. Przeszły one już wszystkie testy wymagane przez proces homologacji m.in. pomiar wymiarów zewnętrznych, sprawdzenie działania układu hamulcowego czy jezdnego. Teoretycznie mogłyby już jeździć po mieście, ale tramwajarze będą jeszcze prowadzić wewnętrzne testy i badania odbiorcze.