Jaka będzie Warszawa w 2050 roku? Pięć linii metra, prawie 100 tysięcy nowych mieszkań blisko centrum

Od piątku na stronie stołecznego ratusza będzie dostępny projekt "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego". Dla miasta jest to najważniejszy dokument planistyczny, określający wizję jego rozwoju. Prace nad nim trwały pięć lat.

W czwartek w Centrum Kreatywności Targowa władze Warszawy zaprezentowały kluczowe punkty nowego "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego m.st. Warszawy". Opisane są w nim uwarunkowania przestrzenne, znajdują się tam szczegółowe mapy oraz plany rozwoju. Na podstawie tego dokumentu sporządzane są potem bardziej szczegółowe plany miejscowe dla poszczególnych fragmentów miasta czy gminy.

Z okazji Dnia Dziecka o studium mogli posłuchać premierowo uczniowie warszawskich szkół ponadpodstawowych. Dziedziniec Centrum Kreatywności Targowa dość szczelnie się wypełnił, a młodzież była do spotkania dobrze przygotowana. Padło wiele ciekawych i ważnych pytań, na które odpowiadali: prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski, wiceprezydentka Renata Kaznowska oraz wicedyrektorzy Biura Architektury i Planowania Przestrzennego Monika Konrad i Bartosz Rozbiewski.

Fundamenty studium

Jak zaznaczył Rafał Trzaskowski, który wygłosił wprowadzenie do studium, główne fundamenty, na których opiera się ten dokument to: więcej mieszkań, zielona stolica, wszędzie blisko, czyli idea miasta 15-minutowego, zdrowe miasto, kwitnąca gospodarka oraz ukochane miejsce, czyli stworzenie miasta, w którym wszyscy będą czuć się dobrze.

Trzaskowski sporo mówił o kwestii mieszkań. Zaznaczył, że w nowym studium poszukuje się takich miejsc m.in. poprzemysłowych, gdzie można miasto dogęścić i zahamować niekontrolowane rozlewanie się zabudowy na obrzeżach. Takie planowanie mieszkań - zdaniem prezydenta Warszawy - pięciokrotnie zmniejsza wydatki na budowę dróg, potrzebnych szkół, czy parków, które są w okolicy niezbędne. - Dawne zakłady produkcyjne są położone blisko centrum. FSO Żerań, fabryka domów Stare Świdry, port Żerański – podobnych miejsc mamy w Warszawie wiele. Zmieści się na nich nawet 95 tysięcy mieszkań - stwierdził Trzaskowski. Zwrócił też uwagę, że liczba mieszkańców Warszawy w 2050 roku wzrośnie do 2,25 mln.

Prezentacja kluczowych zagadnień nowego studium dla Warszawy UM Warszawa

Prezydent stolicy dużo miejsca poświęcił również zieleni. - Jesteśmy w pierwszej dziesiątce miast europejskich, jeżeli chodzi o zieleń. Przed nami takie miasta jak Oslo, Madryt czy Berlin. Ale za nami jest większość stolic - zaznaczył Trzaskowski. - Chcemy dalej inwestować, na przykład w parki linearne, tak jak ten planowany na Ursynowie. Odbetonowujemy podwórka. W samym Śródmieściu udało nam się odbetonować 34 podwórka, zasadzić tam zieleń i kwiaty - mówił. Zwrócił też uwagę na realizowany program zazieleniania torowisk tramwajowych. - Tego typu działania powodują, że stajemy się dużo bardziej odporni na kwestie ocieplenia klimatu - dodał.

Przypomniał również o planach rozbudowy komunikacji szynowej. Głównym założeniem jest to, aby każdy mieszkaniec za pomocą komunikacji miejskiej lub pieszo mógł dotrzeć do wszystkich najważniejszych dla siebie usług: edukacyjnych, kulturalnych czy sportowych. Jest to tak zwana koncepcja miasta 15-minutowego. W jej realizacji miałaby pomóc rozbudowa sieci metra, które docierałoby do 17 stołecznych dzielnic. Szerzej o planach komunikacyjnych miasto informowało w połowie lutego.

Po co dwie linie metra do Ursusa?

Zgromadzoną przy Targowej młodzież szczególnie interesowały kwestie związane z transportem miejskim. Licealiści pytali m.in. o planowane linie metra. Dlaczego aż dwie będą dojeżdżać do Ursusa, skoro dociera tam kolej? Dlaczego metro w Warszawie musi kursować tylko pod ziemią?

- Metro w Warszawie zostało zbudowane jako kolej podziemna i nie jest tak łatwo tę technologię zmienić. Zupełnie inne pociągi jeżdżą pod ziemią, a inne nad ziemią. W takim przypadku musielibyśmy zupełnie zmieniać koncepcję metra i inwestować w nowe składy - wyjaśnił prezydent Warszawy. - Metro jest planowane w taki sposób, żeby było zgodne ze studium. Chodzi o to, aby pokazać miejsca, gdzie chcemy, aby Warszawa się rozwijała. Nawet jeżeli dzisiaj są takie rejony, w których to mieszkalnictwo nie jest jeszcze bardzo rozwinięte, to planując metro, pokazujemy, gdzie chcemy miasto dogęścić. Tam muszą być potoki pasażerów, bo Unia Europejska nie da pieniędzy na takie miejsca, gdzie ich nie będzie - wskazał Trzaskowski.

Bartosz Rozbiewski uzupełnił potem, że Unia Europejska chętnie finansuje projekty, które wiążą różne intermodalne środki transportu. Zaznaczył, że Ursus owszem jest dzielnicą przeplecioną transportem kolejowym i dlatego należy tam powiązać kolej z metrem. - Nie wszyscy muszą i potrzebują jechać do centrum. Duże miasta mają ruch obwodowy, międzydzielnicowy z pominięciem centrum. Te linie metra, które wychodzą z Ursusa, zapewniają inne relacje niż kolejowe - wskazał Rozbiewski.

Schemat linii metra do 2050 roku UM Warszawa

Młodzież pyta o smog

Pojawiło się też pytanie o walkę ze smogiem. - Uprzywilejowanie komunikacji miejskiej to jeden z naszych najważniejszych celów. Tylko w ten sposób jesteśmy w stanie zawalczyć z tym problemem w sposób systemowy i pokazać poprawę w ciągu kilku lat - powiedział Trzaskowski. Zaznaczył, że miasto systematycznie wymienia flotę pojazdów komunikacji na nisko- i zeroemisyjną.

Wśród działań związanych z walką o czyste powietrze wymienił też planowane strefy czystego transportu w ścisłym centrum miasta, parkingi park and ride na obrzeżach.

- Jeśli chodzi o "kopciuchy", likwidowaliśmy je w bardzo szybkim tempie w zasobie miejskim. Udało nam się wyeliminować już większość z nich. Dopłacamy też osobom prywatnym do wymiany pieców. Trochę nam ten program spowolnił, dlatego, że mamy kryzys energetyczny - przyznał prezydent stolicy.

Prezentacja kluczowych zagadnień nowego studium dla Warszawy UM Warszawa

Plan ogólny a studium

Warto zaznaczyć, że wkrótce studium, nad którym prace zaczęły się pięć lat temu, będzie musiał zastąpić inny dokument - plan ogólny gminy. W ubiegły piątek uchwalono w Sejmie nowelizację ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Teraz będzie ona procedowana przez Senat. Resort rozwoju i technologii, który odpowiada za opracowanie nowych rozwiązań zaznaczył, że "będzie to akt prawa miejscowego, z którym zgodność będą musiały zachować zarówno plany miejscowe, jak i decyzje o warunkach zabudowy". Resort zapewnił, że chce uprościć, przyspieszyć i ujednolicić procedury dotyczące planowania przestrzennego w gminach. Zgodnie z założeniami noweli od 2026 r. każda gmina będzie zobowiązana stworzyć taki dokument. Czy to oznacza, że tworzone przez kilka lat plany staną się nieważne?

- Dokument, o którym dzisiaj rozmawialiśmy, będzie inkorporowany do planu ogólnego. Można powiedzieć, że założenia rozwoju przestrzennego miasta się nie zmieniają - uspokaja Bartosz Rozbiewski. - Jeśli faktycznie nie będzie studium, a plan ogólny, przy założeniu, że przeniesiemy do niego założenia, to ranga tego dokumentu będzie bardziej sprawcza - dodaje urzędnik.

Rozbiewski zaznacza, że plan ogólny od studium różni się poziomem szczegółowości. - Plan ogólny w zamyśle ustawodawcy został sprowadzony do rysunku, który przedstawia funkcje. Duża część merytoryki będzie umiejscowiona w strategii rozwoju miasta. Przy konstruowaniu planu ogólnego będziemy musieli zaktualizować strategię miasta, bo gros tej pracy merytorycznej, którą widzimy w studium uwarunkowań, będzie przeniesiona właśnie do strategii - wskazuje.

Od piątku Studium dostępne dla wszystkich

Nowe "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego m.st. Warszawy" będzie dostępne w Biuletynie Informacji Publicznej stołecznego ratusza w piątek, 2 czerwca około południa. Po wyłożeniu całości dokumentu od razu ruszają konsultacje społeczne, które potrwają do 29 września. To będzie czas na zbieranie uwag. W czerwcu będą odbywać się spotkania informacyjne online dla mieszkańców każdej z dzielnic. Pierwsze zaplanowano już na 2 czerwca na godziną 18 dla Mokotowa i Targówka. Szczegółowy harmonogram spotkań znajduje się na stronie Biura Architektury i Planowania Przestrzennego m. st. Warszawy.

Ponadto projektanci studium mają dyżury stacjonarne w ZODIAKU Warszawskim Pawilonie Architektury 4 czerwca (niedziela) oraz 17 czerwca (sobota) w godzinach 15-19. Z kolei dyżury telefoniczne potrwają przez cały okres konsultacji (poniedziałek-piątek w godzinach 11-15, pod numerem 22 325 81 12).

Natomiast dyskusja publiczna na temat studium odbędzie się 21 czerwca o godzinie 17 w Sali Marmurowej Pałacu Kultury i Nauki. Będzie ona transmitowana w serwisie YouTube.

Rafał Trzaskowski o rozbudowie sieci transportu szynowego w Warszawie TVN24

Autor:Dariusz Gałązka

Źródło: tvnwarszawa.pl