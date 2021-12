Nowe stawki za wywóz śmieci. Będzie pomoc dla samotnych mieszkańców w trudnej sytuacji materialnej

Jak zaznaczyła, do wojewody wpływają "liczne wystąpienia mieszkańców Warszawy, a także spółdzielni mieszkaniowych, odnoszące się do nowych zasad ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami" w stolicy.

Wojewoda: wybór metody i wysokość opłaty są ustalane przez samorząd

Przepis ten, jak wyjaśniła, dotyczy zwolnienia w całości lub w części z opłaty za gospodarowanie odpadami właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, których dochód nie przekracza kwoty uprawniającej do świadczeń z pomocy społecznej, lub rodziny wielodzietne. "W ubiegłym roku Wojewoda również zwrócił się z tym samym pytaniem do Prezydenta Warszawy, nie uzyskując odpowiedzi" - zaznaczyła rzeczniczka.

Jak przypomniała, do wojewody wpłynęło też pismo podpisane przez przedstawicieli spółdzielni mieszkaniowych w Warszawie z prośbą o stwierdzenie nieważności tzw. uchwały śmieciowej. "Z uwagi na zakres spraw uregulowanych w uchwałach, nadzór nad nimi sprawowany jest przez Regionalną Izbę Obrachunkową. Dlatego wojewoda zwrócił się również z prośbą do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie o przedstawienie stanowiska w sprawie powyższych uchwał" - poinformowała rzeczniczka MUW.

Pomoc osłonowa dla zamieszkujących samotnie mieszkańców w trudnej sytuacji materialnej

Jak ubiegać się o wsparcie z pomocy osłonowej?

- W celu otrzymania pomocy trzeba będzie zwrócić się do Ośrodka Pomocy Społecznej w dzielnicy zamieszkania. Wsparcie będzie udzielane w formie zasiłku celowego z przeznaczeniem na pokrycie kosztów bieżących utrzymania budynku/lokalu mieszkalnego. W przypadku samotnych osób mieszkających w budynkach wielorodzinnych, przyznana kwota może być przekazywana bezpośrednio na konto administratora budynku na poczet opłat czynszowych – z uwagi na to, że opłata za odpady wliczana jest do czynszu. W przypadku osób samotnych z budynków jednorodzinnych, pomoc trafi bezpośrednio do mieszkańca i to on będzie odpowiedzialny za samodzielne regulowanie należności związanych z utrzymaniem lokalu mieszkalnego - podała Beuth-Lutyk.