Nowe stawki za odbiór śmierci. Kto zyska, kto straci?

Przyjęta uchwała dotyczy przede wszystkim wyboru metody naliczania opłat za odbiór śmieci. Jak tłumaczył wcześniej pilotujący sprawę w ratuszu wiceprezydent stolicy Michał Olszewski, zmiana jest odpowiedzią na liczne głosy krytykujące obecną metodę uzależniającą stawki od metrażu nieruchomości (65 złotych w zabudowie wielorodzinnej, 94 złote w jednorodzinnej, mieszkaniowej). To także skutek lawinowo rosnących cen dyktowanych przez firmy, a spowodowanych zmianami w przepisach (m.in. podział na pięć frakcji, monitoring, instalacje przeciwpożarowe). Miasto nie zarabia na recyklingu, nie może też do niego dokładać. System musi się bilansować, stąd konieczność podwyżek.

Opłata uzależniona od zużycia wody

Miesięczna opłata będzie naliczana według średniego zużycia wody z ostatniego półrocza. Nie będzie jednak uwzględniona woda bezpowrotnie zużyta, czyli ta, która np. służy do podlewania ogródka (wg wskazania podlicznika). Pod uwagę będzie brana jedynie woda wykorzystywana na cele bytowe, czyli to, co wypływa z kranu i trafia do kanalizacji.