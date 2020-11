Nowy sposób naliczania opłat za wywóz śmieci zakwestionowany. Zmiany mogą się opóźnić

- Regionalna Izba Obrachunkowa na posiedzeniu we wtorek stwierdziła niezgodność jednego zapisu. Chodziło o swobodę, jaką daliśmy mieszkańcom w określeniu podstawy, na jakiej ustalają zużycie wody. Zdaniem RIO nie można dawać takiej swobody. Czekamy na pisemne uzasadnienie. Powinno być już nam doręczone w piątek, ale jeszcze do nas nie dotarło - informuje w rozmowie z tvnwarszawa.pl wiceprezydent stolicy Michał Olszewski.

Jak naliczą stawkę?

- Jest taki stary argument, że ani powierzchnia lokalu nie produkuje śmieci, ani woda, ani liczba osób. To wszystko są czynniki niepowiązane wprost z ilością odpadów, bo jedna osoba potrafi produkować odpadów mniej niż inna. Metoda od zużycia wody jest jedyną, w której mieszkaniec ma realny wpływ na to, ile faktycznie zapłaci za odpady, a codzienne decyzje i nawyki mają rzeczywiste przełożenie na to, ile się zużywa wody, ile się za nią płaci i co za tym idzie, ile płaci się za gospodarkę odpadami - argumentował Olszewski podczas październikowego spotkania z dziennikarzami.