Nowe stacje metra w centrum. Rozważają budowę trzeciego tunelu

Lejk wyjawił również, w jaki sposób stacje miałyby zostać dobudowane. Chodzi o taki wariant, który maksymalnie ograniczyłby utrudnienia w funkcjonowania pierwszej linii. - Zaproponowany został wariant dobudowania na tym odcinku trzeciego tunelu – po to, by zawsze ruch mógł odbywać się w dwóch tunelach - powiedział prezes.

Jedna z obietnic Rafała Trzaskowskiego

Plac Konstytucji i Muranów to dwie stacje pierwszej linii metra, z budowy których zrezygnowano. Brak tej drugiej jest szczególnie dotkliwy - podziemna kolejka przejeżdża pod dzielnicą mieszkaniową, ale nie obsługuje jej mieszkańców. Pomysł dobudowania dwóch przystanków powraca więc co jakiś czas. Ostatnio - w kampanii przed wyborami prezydenta Warszawy.

Spór z RDOŚ wydłużył prace

W 2019 roku ratusz podpisał umowę na ponad siedem milionów złotych z firmą Metroprojekt, na przygotowanie dokumentacji technicznej, pozyskanie decyzji środowiskowej i pozwolenia na budowę. Termin minął, ale został przedłużony z powodu pandemii. Wniosek o zgodę na budowę stacji firma miała złożyć do 20 lipca tego roku, a w kontrakcie był także zapis o nadzorze autorskim nad inwestycją do 2026 roku.

Jak informowała w sierpniu "Gazeta Stołeczna", ratusz przygotował aneks do umowy wydłużający prace projektowe do 2023 roku. Przeszkodą w dotrzymaniu poprzedniego terminu miał być brak decyzji środowiskowej Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska, która twierdziła, że nie leży to w jej kompetencjach. Spór musiał rozstrzygnąć Naczelny Sąd Administracyjny, który zadecydował, że RDOŚ jest właściwym organem do wydania takiej decyzji.