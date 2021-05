Ich węch pomoże w identyfikowaniu przestępców. Otil, Ogi, Oro i Ondo zaczynają pracę w policyjnym laboratorium

Policja poinformowała, że czworonogi kończą właśnie adaptację i od czerwca będą już uczestniczyły w badaniach osmologicznych. Otil, Ogi, Oro i Ondo zostały kupione od polskiego hodowcy i do służby zostały przyjęte w sierpniu 2020 roku. - Przed przyjęciem ich do służby psy musiały przejść różne testy, w tym zdrowotne. Gdy je przyjmowaliśmy były w bardzo podobnym wieku, bo miały od 10-12 miesięcy - wyjaśniła komisarz Aleksandra Szyszka, biegła z zakresu osmologii KSP.

Psy pomogą w badaniach kryminalistycznych

Przekazała, że po zdanym egzaminie psy przyjechały do Laboratorium Kryminalistycznego KSP przy Jagiellońskiej 49 w Warszawie, gdzie do końca maja trwa ich adaptacja do otoczenia "i do tego, z czym będą się mierzyły w najbliższej przyszłości, czyli badań osmologicznych". - Wielkim stresem dla psów był przyjazd tutaj, bo to jest dla nich nowe otoczenie, nowe kojce, nowe zapachy, nowe pomieszczenia. To jest dla psa zmiana stresująca. Na szczęście nie było zachowań u psów, które wskazywałyby, że są wystraszone. Z tygodnia na tydzień widać było postęp - wyjawiła.