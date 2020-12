Nowe psy policyjne trafią do komendy stołecznej. Zastąpią czworonogi, które zginęły po awarii ciepłowniczej

Otil, Ogi, Oro i Ondo - nowe psy wyszkolone do badań osmologicznych zostaną przekazane do laboratorium kryminalistycznego Komendy Stołecznej Policji w lutym. Zastąpią czworonogi, które zginęły w wyniku awarii ciepłowniczej.

Zakupione psy przechodzą szkolenie

Jak przekazała w środowym komunikacie KSP, pracownia została już przywrócona do stanu sprzed awarii. "Do pomieszczeń trafił nowy sprzęt kwaterunkowy, zapewniono również dostawę i montaż nowych 11 kojców i bud, a także odtworzono teren zewnętrzny wokół obiektu, m.in. chodnik wzdłuż wybiegu dla psów" - poinformowała KSP.

Zakupione od polskiego hodowcy cztery młode owczarki niemieckie - Otil, Ogi, Oro i Ondo wprowadzą się do odbudowanych pomieszczeń niemalże w rok po tragicznej w skutkach awarii. 26 lutego 2021 roku wraz z przewodnikami zakończą siedmiomiesięczny kurs dla psów do badań osmologicznych w Zakładzie Kynologii Policyjnej w Sułkowicach. "Pod okiem przewodników przechodzą tresurę praktyczną, która ma rozwinąć u młodych psów umiejętności w zakresie pracy węchowej i utrzymania sprawności użytkowej psa w zakresie posłuszeństwa ogólnego" - informują policjanci.

"Po zakończeniu kursu psy zostaną poddane atestacji. Pozytywna ocena pozwoli im otrzymać atest niezbędny do wykorzystywania psów do badań osmologicznych. Psy po otrzymaniu atestu trafią do budynku przy Jagiellońskiej i rozpoczną dwumiesięczną adaptację do nowego miejsca, po której rozpoczną służbę" - dodają.