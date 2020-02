21 nowych pociągów dla SKM. Do przetargu stanął jeden producent

Tylko jeden producent zgłosił gotowość wyprodukowania i dostarczenia dla warszawskiej Szybkiej Kolei Miejskiej 21 nowych pociągów. To nowosądecka spółka NEWAG.

Oferta mieści się w budżecie

Każdy z nowych pociągów będzie klimatyzowany i dostosowany do potrzeb osób z mających problemy z poruszaniem się. Ponadto na pokładzie każdego z pojazdów znajdzie się monitoring, nowoczesny system informacji pasażerskiej, automaty biletowe, Wi-Fi, ładowarki USB oraz defibrylator. Wszystkie pojazdy powinny dotrzeć do Warszawy nie później niż 30 listopada 2022 roku.

Producent wybrany w postępowaniu będzie miał za zadanie dostarczyć 15 pojazdów o długości od 85 do 95 metrów oraz sześć – o długości od 70 do 77 metrów. Do jego obowiązków będzie należało także zapewnienie czteroletniej gwarancji na każdy z pojazdów, ich utrzymanie przez okres siedmiu lat wraz z wykonaniem przeglądu, a także przeszkolenie pracowników SKM w zakresie ich obsługi.