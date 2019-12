Cztery nowe parkingi P+R. "Ponad 350 miejsc dla samochodów, ponad 240 dla rowerów"

"Zmniejszy się liczba aut wjeżdżających do Warszawy"

- Startują kolejne projekty służące zmniejszeniu poziomu emisji zanieczyszczeń i usprawnieniu transportu w metropolii warszawskiej. Dostępność nowoczesnych parkingów "Parkuj i Jedź" w miejscowościach sąsiadujących z Warszawą to bezpośrednia korzyść również dla miasta stołecznego - mówił prezydent stolicy Rafał Trzaskowski. - Stworzenie mieszkańcom podwarszawskich gmin możliwości bezpiecznego pozostawienia samochodów na parkingach zlokalizowanych przy węzłach przesiadkowych ograniczy liczbę aut wjeżdżających do Warszawy - dodał.

Jak podaje stołeczny ratusz, głównym argumentem za wyborem konkretnych inwestycji było skoordynowanie ich z transportem miejskim. "Z bezpłatnego parkowania będą mogli korzystać podróżujący posiadający bilet komunikacji miejskiej lub bilet lokalnego przewoźnika. Zakłada się, że parkingi 'Parkuj i Jedź' zlokalizowane w podwarszawskich gminach będą jednolicie oznakowane. Wszystko po to, aby mieszkańcy w łatwy sposób odróżnili parkingi działające w systemie od innych: 'dzikich' lub działających na zasadzie komercyjnej" - informują urzędnicy.

PKP Jeziorki

Będzie na nim co najmniej 138 miejsc parkingowych (w tym sześć dla osób niepełnosprawnych) oraz nie mniej niż 40 miejsc dla rowerzystów. Zamontowana zostanie też ładowarka z dwoma stanowiskami do aut elektrycznych oraz Kiss and Ride - tam będzie można zatrzymać się na dwie minuty.