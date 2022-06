Zyskała dwa piętra, ma już pierwszych lokatorów. Nowe oblicze starej kamienicy

Jak powiedział cytowany w komunikacie burmistrz Pragi Południe Tomasz Kucharski, od pomysłu do realizacji inwestycji minęło aż 14 lat. - Domkniemy pierzeję ulicy Grochowskiej. To bardzo ważna inwestycja, która przyczyni się do poprawy warunków mieszkaniowych lokatorów z dzielnicy - stwierdził.