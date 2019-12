Ostrzegawcze naklejki na śmietnikach. Przykleją i nie zabiorą odpadów

W praktyce wychodzi to różnie - jedni są bardziej zdyscyplinowani, inni mniej. I właśnie do tych drugich adresowane mają być naklejki. Jeśli w worku albo pojemniku będzie nie to, co powinno, śmieci nie zostaną zabrane. Naklejki mają dwie wersje - jedne informują zmieszaniu frakcji, drugie - o tym, że odpad nie jest odbierany "w systemie".