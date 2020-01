Nowe mieszkania komunalne w Ursusie dla 84 rodzin. Wrócił Miś

Mieszkania komunalne w dobrym standardzie

Klucze dla trzech rodzin, w tym jednej uchodźczej

Klucze od prezydenta Trzaskowskiego otrzymały trzy rodziny, w tym jedna uchodźcza z Kirgistanu, która uczestniczy w Programie Społecznej Agencji Najmu Habitat For Humanity. Dzięki wsparciu mieszkaniowemu i społeczno-zawodowemu rodzina mogła ustabilizować swoją sytuację życiową. Warszawa współpracuje z Fundacją Habitat For Humanity od lutego 2018 roku.

Docelowo w bloku przy Zagłoby zamieszkają 84 rodziny. To mieszkania o powierzchni od 29,7 do około 67,5 metra kwadratowego: w tym 30 lokali jednopokojowych, 42 dwupokojowych i 12 trzypokojowych. Dziewięć z nich jest przystosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych. Lokale są gotowe do zamieszkania. W bloku znajduje się podziemny parking, windy oraz wózkownia w każdej klatce schodowej. Koszt inwestycji to ponad 22 miliony złotych.