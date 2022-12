Warszawa ma nowe logo. "Syrena bardziej dostojna, w nowej fryzurze i z profilem Marii Skłodowskiej-Curie"

Warszawscy urzędnicy podjęli decyzję o zmianie logo Warszawy. - Nowa Syrena jest poważniejsza i ma profil Marii Skłodowskiej-Curie - przekazali. Koszt umowy na zaprojektowanie nowego znaku wyniósł 150 tysięcy złotych.

Nowy znak promocyjny Warszawy to uproszczony herb stolicy. Zastąpi używane od 2004 roku logo "Zakochaj się w Warszawie".

"O konieczności wymiany znaku zdecydowało kilka czynników. Przede wszystkim przestał on odpowiadać na aktualne potrzeby komunikacyjne miasta stołecznego Warszawy. Nie sposób mówić o tematach trudnych, takich jak pandemia czy wojna, jednocześnie oznaczając je kolorowym znakiem z radosnym hasłem. Przez ostatnie lata zmieniły się trendy graficzne, a znak stolicy stał się nieatrakcyjny i nienowoczesny. Jego słabą stroną była także mała czytelność" - wyjaśnili urzędnicy.

Wzorowali się na doświadczeniach innych miast europejskich

Nowy znak jest bardzo podobny do najbardziej znanej wersji herbu projektu Szczęsnego Kwarty z 1938 roku. Nowością i ciekawostką jest profil twarzy Syreny, dla którego wzorem stał się profil słynnej warszawianki – Marii Skłodowskiej-Curie.

- Bazowaliśmy na rozwiązaniu, które w naturalny sposób wpisze się w identyfikację miasta. Nie chcieliśmy tworzyć nowych, abstrakcyjnych form, do których warszawiacy musieliby przyzwyczajać się od nowa. Zależy nam, aby komunikacja wizualna Warszawy była dla wszystkich odbiorców czytelna i spójna – wyjaśniła dyrektor Biura Marketingu Miasta Katarzyna Sokołowska.

Warszawscy urzędnicy zaznaczają, że projektując znak wzorowano się na doświadczeniach innych miast europejskich, które także stworzyły swoje logotypy w oparciu o symbolikę herbową i z powodzeniem stosują takie rozwiązanie od lat. Tak jest w Paryżu, Oslo, Helsinkach, Wiedniu czy Sztokholmie.

- Koszt umowy na zaprojektowanie nowego znaku wyniósł 150 tysięcy złotych. Dla porównania koszt poprzedniego systemu identyfikacji wizualnej (ze znakiem "Zakochaj się w Warszawie") zaprojektowanego w 2004 roku wyniósł 195 tysięcy złotych - powiedział zastępca rzecznika ratusza Jakub Leduchowski.

Nowe logo Warszawy UM Warszawa

Powrót do dobrych tradycji

Na nowy system identyfikacji wizualnej miasta składa się oprócz znaku promocyjnego miasta również znaki jego dzielnic i jednostek organizacyjnych. System zawiera również wytyczne do oznaczania różnego typu projektów, w tym tych, które są realizowane we współpracy ze stołecznym ratuszem. Wszystkie grafiki opierają się na tym samym symbolu herbowym. Dodatkowo pojawi się on na pismach i dokumentach urzędowych. "Poza zbiorem oznaczeń system zawiera także określoną kolorystykę miasta oraz spójną typografię, nawiązującą do geometrycznych kształtów symbolu herbowego" - wyjaśnił ratusz.

Nowy projekt chwali dr Anna Światłowska, projektantka graficzna Muzeum Warszawy. - Nowy projekt znaku m.st. Warszawy to w moim odczuciu powrót do dobrych tradycji projektowych, czyli tak zwanej klasyki gatunku. Zgrabnie łączy w sobie historyczny symbol ze współczesnym językiem graficznym. Zaprojektowany został z wyczuciem i dbałością o detal oraz z poszanowaniem zasady "podążania formy za funkcją", co jest – jak pokazuje doświadczenie – najlepszą drogą do ponadczasowości. Spełnia też szereg wymogów praktycznych stanowiących o komforcie jego użytkowania, czyli dobrze się skaluje, ma wersję kolorową i monochromatyczną, poziomą i pionową, doskonale nadaje się do reprodukcji na wszystkich nośnikach. Do znaku zostało dobrane liternictwo o neutralnym charakterze i wysokiej czytelności, które z powodzeniem może być szerzej wykorzystywane w komunikacji wizualnej miasta. Księga znaku jest praktycznym narzędziem pracy dla projektanta – jest przyjazna, przejrzysta, zrozumiała i nieprzesadnie rozbudowana. Myślę, że ten przystępny, elegancki znak wpłynie bardzo korzystnie zarówno na komunikację wizualną miasta, jak i komfort pracy osób mających z nim do czynienia – powiedziała dr Światłowska.

"Wejście w dorosłość zobowiązuje i dotyczy to również naszej warszawskiej "rozczochranej". Po 18 latach w Miasto Stołeczne Warszawa zmienia się system identyfikacji wizualnej. Nowa Syrena bardziej dostojna, w nowej fryzurze i z profilem Marii Skłodowskiej-Curie. Witamy ją również w Dzielnica Śródmieście m.st. Warszawy" - napisał w mediach społecznościowych Paweł Siedlecki, rzecznik Śródmieścia.

Ratusz nie planuje drogich kampanii ani dodatkowych kosztów związanych ze zmianą. Stare oznakowanie będzie sukcesywnie zastępowane nowym. Strony internetowe czy aplikacje również będą dostosowywane do systemu. "Wyprodukowane do tej pory materiały promocyjne tj. gadżety czy ulotki informacyjne będą w użyciu do czasu, aż nie zostaną w pełni wykorzystane albo ulegną zniszczeniu wskutek użytkowania (np. namioty promocyjne rozstawiane w trakcie imprez plenerowych). W przestrzeni miasta jest wiele miejsc i obiektów, na których znajduje się znak "Zakochaj się w Warszawie". W tych miejscach nowe oznakowanie pojawi się przy okazji np. planowanych remontów" - przekazał ratusz.

Zarządzenie nr 1872/2022 Prezydenta m.st. Warszawy w sprawie wprowadzenia systemu identyfikacji wizualnej m.st Warszawy obowiązuje od 20 grudnia 2022 r. Nowy znak promocyjny powstał dzięki współpracy z warszawską agencją Podpunkt.

