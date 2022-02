Pierwsza taka karetka w Warszawie, ma nosze o udźwigu 400 kilogramów

Stołeczni ratownicy medyczni mają do dyspozycji pierwszą karetkę przeznaczoną do transportu otyłych pacjentów. Marszałek mazowiecki Adam Struzik przekazał we wtorek pojazd ratownikom ze stołecznego Meditransu.

- Ambulans bariatryczny jest nam coraz częściej potrzebny, gdyż mamy coraz więcej pacjentów z otyłością – mówi kierownik zespołu ratownictwa medycznego, lekarz anestezjolog Janusz Krzysztof Kujawa. Przyznaje, że niejednokrotnie ratownicy mają do czynienia z osobami ważącymi 260-300 kg. - W takim przypadku pojawia się wiele trudności, poczynając od wyniesienia pacjenta z mieszkania – dodaje.

"Pojawił się problem z ewakuacją"

Doktor Kujawa tłumaczy, że głównym elementem, odróżniającym karetkę od pozostałych ambulansów, są solidne nosze o udźwigu 400 kg. Wysuwają się z pojazdu łagodnie na dużych kółkach i rozkładają dzięki zastosowaniu silnika elektrycznego. Dzięki nim można bezpiecznie zabrać pacjenta i umieścić w karetce.

Kujawa jest lekarzem z długoletnim doświadczeniem. Wspomina wezwanie do pacjenta, który ważył około 280 kg. - Pojawił się problem z ewakuacją, gdyż standardowe nosze mają nośność 130 kg - mówi. -Musieliśmy improwizować – dodaje lekarz. Ratownicy wezwali na pomoc straż pożarną. Wyjęli dębowe drzwi i na nich umieścili chorego. Kiedy w końcu udało się go znieść na ulicę, okazało się, że drzwi z pacjentem nie mieszczą się w ambulansie. Chorego umieszczono w samochodzie dostawczym z plandeką i w ten sposób zawieziono do szpitala.

Nowe karetki dla Warszawy Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego

Innym razem załoga doktora Kujawy została wezwana do pacjenta z zawałem. Chory mieszkał na piątym piętrze. Leżał w pokoju na końcu korytarza, który był zabudowany szafami i miał szerokość ok. 1,5 m. Pacjent ważył 360 kg. - Mieliśmy problem, w jaki sposób go ewakuować. Korytarz był za wąski – wspomina lekarz. I tym razem z pomocą przyszli strażacy. Pod dom podjechał samochód z koszem na wysięgniku i przez okno wysunięto człowieka potrzebującego pomocy. Jednak znów trzeba było użyć samochodu dostawczego.

Będzie bezpieczniej

Dzięki temu, że stołeczne pogotowie ma już ambulans bariatryczny, pomoc osobom o znacznej otyłości będzie bezpieczna. Karetka poza najnowocześniejszym wyposażeniem medycznym ma również odpowiednią ładowność; żeby ją prowadzić potrzebne jest prawo jazdy kategorii "C" uprawniające do kierowania pojazdami o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 t.

Nowe karetki dla ratowników Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego

Jedna z ośmiu

Karetka bariatryczna jest jedną z ośmiu, które we wtorek symbolicznie przekazał Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego "Meditrans" SPZOZ marszałek województwa mazowieckiego Adam Struzik.

Struzik podkreślił podczas uroczystości, że od początku pandemii urząd marszałkowski wygospodarował i przeznaczył na wsparcie szpitali oraz pięciu stacji pogotowia 1,5 mld zł.

Wartość przekazanych ambulansów wraz z zaawansowanym wyposażeniem to prawie pięć milionów złotych.

Ambulanse zostały zakupione z projektu unijnego realizowanego przez Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego.

Zaplecze techniczne "Meditransu" przy Woronicza. Karetki w kolejce do dezynfekcji Zaplecze pogotowia przy ul. Woronicza: kolejka karetek Artur Węgrzynowicz / tvnwarszawa.pl wideo 2 / 3 Zaplecze pogotowia przy ul. Woronicza: kolejka karetek Artur Węgrzynowicz / tvnwarszawa.pl Karetki czekające w kolejce do dezynfekcji Artur Węgrzynowicz / tvnwarszawa.pl Zespoły pogotowia czekają, by odebrać też nowe środki ochrony osobistej Artur Węgrzynowicz / tvnwarszawa.pl

