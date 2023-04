Po 30 latach zmienia się trasa Biegu Konstytucji 3 Maja. Ruszają zapisy

W tegorocznej edycji zmieni się znana od lat trasa biegu Konstytucji 3 Maja. Uczestnicy pobiegną Nowym Światem. Organizatorzy zapewniają, że nowa trasa jest bardziej spektakularna i lepiej nawiązuje do wydarzeń, związanych z uchwaleniem Konstytucji. Zapisy na bieg ruszają w środę, 5 kwietnia, o godzinie 12.

Zapisy na zawody zostaną otwarte w środę 5 kwietnia o godz. 12 na internetowej stronie Biegu Konstytucji. Limit to cztery tysiące osób. Start biegu 3 maja o godz. 10. Pięć minut później na trasę wyruszy grupa nordic walking. Gospodarzem imprezy jest miasto stołeczne Warszawa, a współorganizatorami Aktywna Warszawa i Fundacja "Maraton Warszawski".

- Bieg Konstytucji 3 Maja inauguruje już 31 edycję Warszawskiej Triady Biegowej. To bieg z olbrzymią tradycją, starszy od wielu zawodników biorących w nim dziś udział. Jednocześnie impreza cały czas się zmienia. W tym roku zawody odbędą się na całkiem nowej trasie ze startem i metą na Nowym Świecie. Tę ulicę od wiosny zamieniamy na weekendy w pieszy deptak. Mam nadzieję, że 3 maja na Nowym Świecie pojawi się co najmniej tyle samo kibiców, co uczestników biegu – powiedziała cytowana w komunikacie wiceprezydent Warszawy Renata Kaznowska. - Trasy rozgrywanych w ostatnią niedzielę biegów w Paryżu i Berlinie kończyły się w ścisłym centrum turystycznym tych miast. Podobnie będzie 3 maja w Warszawie - dodała.

Zapowiedź zapisów UM Warszawy

Krajobrazowa i symboliczna trasa biegu

Bieg Konstytucji 3 maja jest rozgrywany na dystansie pięciu kilometrów, a sama trasa jest zgodna z atestem PZLA. Biegacze mają na pokonanie dystansu 55 minut. Start i meta zostaną zlokalizowane na Nowym Świecie. "Trasa jest prosta i bardzo szybka. Liczba zakrętów została ograniczona do minimum, a walory estetyczne zadowolą nawet najbardziej wymagających turystów i miłośników historii" - zapewnia ratusz w komunikacie.

Początek pięciokilometrowej trasy umiejscowiony jest przy Nowym Świecie. Biegacze od razu po starcie dobiegną do ronda generała Charles'a de Gaulle'a i skręcą w Aleje Jerozolimskie w kierunku wschodnim - w lewo. Następnie po prawej stronie miną Muzeum Narodowe i Muzeum Wojska Polskiego i wbiegną na Most Poniatowskiego. Po zbiegnięciu z mostu wykonają nawrót na Rondzie Waszyngtona, by wrócić tą samą trasą, ale prowadzącą przeciwnym pasem. Meta zlokalizowana będzie przy starcie, przy ulicy Nowy Świat.

Bieg Konstytucji 3 maja UM Warszawy

Trasa symbolicznie nawiązuje do Konstytucji 3 Maja. - Biegacze będą bowiem w obu kierunkach biegli Mostem Poniatowskiego. Nazwisko księcia Józefa Poniatowskiego nieodłącznie wiąże się z wydarzeniami z 1791 roku. Książę Józef należał do Zgromadzenia Przyjaciół Konstytucji Rządowej - wyjaśnia ratusz.

- Trasa tegorocznego Biegu Konstytucji jest wyjątkowa i wyjątkowo atrakcyjna. Przyzwyczailiśmy się przez lata do startu i mety na Powiślu, ale okoliczności zmusiły nas w tym roku do znalezienia innego rozwiązania. I myślę, że to, co otrzymaliśmy w zamian, jest godnym zastępstwem dla znanego nam od trzydziestu lat schematu. Trasa jest nie tylko spektakularna, ale mocno związana z rocznicą 3 maja. Wszak książę Józef Poniatowski, którego imię nosi centralny most stolicy, był jednym z bohaterów okresu Sejmu Czteroletniego. To jego żołnierska postawa sprawiła, że pierwsza w historii Europy ustawa zasadnicza mogła być w ogóle uchwalona - mówi Marek Tronina, dyrektor Fundacji "Maraton Warszawski".

Zawody otwierają 31. edycję Warszawskiej Triady Biegowej. Zalicza się do niej też Bieg Powstania oraz Bieg Niepodległości.

Autor:mg/gp

Źródło: tvnwarszawa.pl