"Jak czołgi przełamujemy kolejne bariery". Minister zapowiada budowę siedziby opery w Łazienkach

Planowana jest nowa siedziba

Piotr Gliński zapowiedział, że to się zmieni. - Łazienki pokazały pewne miejsce, które od razu mi się bardzo spodobało - wyjaśnił. Dodał, że "to jest miejsce, które kiedyś było boiskiem sportowym, tam nie było Parku Łazienkowskiego". Zdaniem Glińskiego, jest to "doskonałe miejsce do tego, aby wybudować Polską Operę Królewską".