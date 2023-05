Do jej wykonania wykorzystano ponad 27 tysięcy zdjęć lotniczych. Nowa ortofotomapa Warszawy

Stołeczny ratusz poinformował, że nowa ortofotomapa obejmuje obszar o łącznej powierzchni około 550 km kw. To cały obszar miasta, wraz z jego obrzeżami. Do przygotowania mapy wykorzystano 27 657 pojedynczych zdjęć lotniczych. Wykonano je z pokładu samolotu Partenavia P-68, który leciał nad Warszawą na wysokości ok. 1600 metrów – ze średnią prędkością około 220 km/h. Fotografie wykonano 13 kwietnia oraz 9, 10 i 11 maja 2022 roku.