Zmiany w ruchu na dojazdach i samym placu Trzech Krzyży

Aleje Ujazdowskie zostaną zwężone już przed placem Trzech Krzyży. Kierowcy wjadą na niego jednym skrajnym, prawym pasem. Za pomnikiem Wincentego Witosa będą mogli skręcić w stronę ulic Prusa i Wiejskiej lub pojechać prosto. Na skrzyżowaniu z Książęcą skręcą w prawo, w dół w stronę ul. Ludnej lub będą kontynuowali podróż prosto do ronda de Gaulle’a.

Z kolei jadący Nowym Światem od strony palmy, za ulicą Mysią, także będą mieli do dyspozycji jeden pas ruchu. Tu pojadą wyłącznie prosto do Alej Ujazdowskich. Drogowcy zlikwidują tymczasowy skręt w lewo z Nowego Światu w ulicę Książęcą. W tym miejscu będą przebudowywali instalacje elektryczne pod ziemią.

Chodnik przez plac budowy

Na tym etapie prac dla pieszych wyznaczony będzie chodnik przez plac budowy - z jednej strony placu na drugą oraz dojście do kościoła św. Aleksandra. Piesi przejdą także po stronie Ministerstwa Rozwoju i Technologii oraz Instytutu Głuchoniemych. Na przejściu przez funkcjonującą jezdnię uruchomiona zostanie sygnalizacja świetlna.

Już w układzie docelowym udostępniona zostanie droga dla rowerów od Alej Ujazdowskich do ulicy Wiejskiej. Nieczynna będzie jeszcze droga w kierunku ronda de Gaulle’a.

Komunikacja miejska na objazdach

Tymczasowa organizacja ruchu spowoduje również zmiany w kursowaniu autobusów Warszawskiego Transportu Publicznego. Linie 109, 127, 171 (tylko w kierunku Powiśla) pojadą prosto Alejami Jerozolimskimi, następnie zjadą łącznicą mostu Poniatowskiego do ul. Wioślarskiej i Ludnej, by dojechać do swoich tras.