Straż miejska kupuje motorówkę "za pół bańki". Aktywiści mają zastrzeżenia do przetargu

Do specyfikacji warunków zamówienia był zwyczajowo dołączony szczegółowy opis przedmiotu. Znajdują się w nim konkretne wymagania i parametry, jakie powinna spełniać łódź. Przyjrzeli się im aktywiści, którzy mają zastrzeżenia do rozdziału dotyczącego minimalnych wymagań wobec sonaru. Sprawę opisali w środę w mediach społecznościowych.

Aktywiści: do opisu przetargu wklejono opis producenta

"Tak się robi 'przetargi' na sprzęt za pół miliona złotych w Warszawie - kopiując opis konkretnego modelu ze strony producenta! W roli głównej komendant straży miejskiej Zbigniew Leszczyński, były kierowca Hanny Gronkiewicz-Waltz. A chodzi o przetarg na luksusową... motorówkę" - piszą przedstawiciele stowarzyszenia Miasto Jest Nasze. Nie zostawiają też suchej nitki na komendancie, któremu od dawna wytykają nieudolność w walce z nielegalnym parkowaniem. "Za rządów Leszczyńskiego straż nie potrafi ścigać patoparkowania, ale za to dobrze opanowała metodę copy/paste (kopiuj/wklej - red.). Tak dobrze, że do opisu przetargu wklejono 1:1 opis producenta konkretnego modelu, łącznie z jego promocyjnym wtrętem "Coming Fall 2018" - zauważają.

"W sumie to nie jest zabawne, bo chodzi o służbę, w której jest 300 wakatów, a zarobki bardzo niskie. Na lepsze zarobki pieniędzy nie ma, ale jak szefostwo wymarzy sobie motorówkę za pół bańki, to jednak pół bańki się znajdzie. I to nawet w czasach, gdy Rafał Trzaskowski skarży się na prawo i lewo, że Warszawa nie ma na nic pieniędzy. Panie prezydencie, mamy krótki apel: komendant Leszczyński do dymisji! Teraz!" - podkreśla MJN.