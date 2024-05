Tylko do 12 lipca tego roku szkoły podstawowe i ponadpodstawowe będą wydawać uczniom papierowe legitymacje szkolne. W Warszawie plastikowy dokument będzie mógł pełnić funkcję biletu komunikacji miejskiej. Pojawiły się jednak wątpliwości, czy nowa legitymacja otworzy bramki do metra.

W czerwcu ubiegłego roku resort edukacji wydał rozporządzenie dotyczące nowych wzorów świadectw szkolnych, arkuszy ocen, a także legitymacji. Zgodnie ustawą o aplikacji mObywatel szkoły będą obowiązane do wydawania uczniom legitymacji także w postaci "dokumentu mobilnego". Dostaną go wszyscy pełnoletni uczniowie, a niepełnoletni - jeżeli rodzice nie wyrazili sprzeciwu.

Opaski do otwierania bramek w metrze?

W związku z tymi zmianami w Warszawie pojawił się problem. W stolicy działa Karta Ucznia, która upoważnia uczniów podstawówek i dzieci mieszkające w mieście, a uczące się poza jego granicami, do bezpłatnych przejazdów komunikacją miejską. Jak ustaliła "Gazeta Stołeczna", uczniowie, którzy będą od września 2024 roku będą korzystać z nowych legitymacji, nie dostaną dodatkowo Karty Ucznia.

"Gazeta Stołeczna" dotarła do dokumentu rozesłanego przez wiceprezydentkę Warszawy Renatę Kaznowską do burmistrzów dzielnic.

Dlaczego na nową legitymację nie można wgrać opcji otwarcia bramki w metrze, co robi standardowa karta miejska? "Gazeta Stołeczna", powołując się na swojego informatora, podaje, że według Zarządu Transportu Miejskiego jest to technicznie niemożliwe.

Dwa rodzaje e-legitymacji, z jedną będzie kłopot

Co zatem stoi na przeszkodzie, żeby wgrać na nowe legitymacje odpowiednią funkcję? Jak tłumaczy nam rzecznik prasowy ZTM Tomasz Kunert, to będzie zależne od formy nowej legitymacji, bo może mieć dwie. - Plastikowej karty z nadrukiem lub plastikowej karty z nadrukiem i warstwą umożliwiająca zapis danych - zauważa Kunert.

- W przypadku, gdy e-legitymacje są plastikowymi kartami bez warstwy umożliwiającej zapis, nie można na nich "wgrać" otwierania bramki. Nie ma takiej możliwości technicznej. Natomiast jeśli będą to legitymacje z możliwością zapisu, wtedy możemy wgrać na nią "wejściówkę" do metra. To rozwiązanie jest dogodniejsze dla rodziców i uczniów, dlatego będziemy rekomendowali dzielnicom aby zostało przyjęte - wyjaśnia rzecznik ZTM.