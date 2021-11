Trwają testy nowej instalacji tlenowej w Szpitalu Południowym. Dziś mają być wznowione przyjęcia pacjentów

Awaria w Szpitalu Południowym

Jak informował wcześniej stołeczny ratusz w niedzielę 24 października w Szpitalu Południowym padł rekord liczby przyjętych pacjentów – w szpitalu hospitalizowano wówczas 270 osób. Wszyscy leczeni wymagali tlenoterapii na różnych poziomach, w tym również podłączenia do urządzeń typu hi-flow (aparat do wysokoprzepływowej terapii tlenem) oraz respiratorów. Z powodu jednoczesnego ogromnego poboru tlenu dostarczanego pacjentom hospitalizowanym w Szpitalu Południowym doszło do ponaddwukrotnego obciążenia sieci tlenowej i uszkodzenia elementów instalacji. W związku z tym przyjęcia nowych pacjentów zostały wstrzymane. Ratusz zaznaczał, że bez budowy nowej, niezależnej instalacji tlenowej, powrót do pełnego obłożenia placówki nie byłby możliwe.