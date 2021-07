Między szkołami na Powiślu stanęła hala sportowa

Boiska do siatkówki, koszykówki i piłki ręcznej, obok trybuny dla prawie 200 widzów, a także siłownia i sala fitness. Między dwiema szkołami średnimi na Powiślu zakończyła się budowa dużej hali sportowej. Z obiektu przy Górnośląskiej skorzystają uczniowie, ale także lokalne kluby sportowe.

Gry zespołowe, fitness, siłownia

Główna część obiektu to hala o powierzchni dwóch tysięcy metrów kwadratowych. Jej wymiary pozwalają na organizację pierwszoligowych zawodów w piłkę ręczną. Znajdujące się na jej powierzchni oznaczenia dzielą dodatkowo halę na trzy boiska do gry w siatkówkę, trzy boiska treningowe – i jedno zasadnicze – do koszykówki. Widownia oferuje 189 miejsc siedzących.