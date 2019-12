"Wyciągnięto w nocy przypadkowe osoby i je rozstrzelano"

Śmierć dwóch podoficerów

Wszystko to działo się jednej nocy z 26 na 27 grudnia 1939 roku. Większość zatrzymanych to byli Polacy, ale też Żydzi i Rosjanin. W różnym wieku: od 15 do 70 lat. Wśród nich rzemieślnicy, robotnicy czy kupcy. Jak czytamy na stronie ekartkazwarszawy.pl, część przebywała w Wawrze tymczasowo, bo odwiedzali rodzinę w święta Bożego Narodzenia.