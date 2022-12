Upamiętnili ofiary zbrodni wawerskiej

Mszą świętą w warszawskim kościele Matki Bożej Królowej Polski oraz uroczystością na symbolicznym Cmentarzu – Pomniku Zbrodni Wawerskiej, gdzie modlono się i złożono wieńce, upamiętniono we wtorek ofiary zbrodni wawerskiej. 83 lata temu zginęło 107 mężczyzn. Ich śmierć po dziś jest świadectwem bestialstwa i terroru Niemców w czasie okupacji.

Tablica pamiątkowa

Ważnym punktem obchodów rocznicowych było odsłonięcie tablicy pamiątkowej poświęconej Antoniemu Bartoszkowi, właścicielowi restauracji, w której zabito dwóch podoficerów niemieckich, co było pretekstem do dokonania zbrodni. Jak przypomina IPN, Bartoszek został skatowany przez Niemców, a następnie powieszony przed wejściem do swojego lokalu, a w odwecie rozstrzelano 106 Polaków. Tablica sfinansowana przez Oddziałowe Biuro Upamiętniania Walk i Męczeństwa Instytutu Pamięci Narodowej w Warszawie, została umieszczona na dawnej karczmie Bartoszka przy ul. Widocznej 85.