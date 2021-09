Rzemieślnicy otworzą swoje pracownie. Zapraszają na warsztaty, zwiedzanie i wystawy

Nadchodzące wydarzenie jest okazją do zapoznania się z technikami rzemieślniczymi i wejścia w świat warszawskich wytwórców. - W czasie "Nocy Rzemiosła" drzwi pracowni stoją otworem dla każdego, bez względu na wiek czy doświadczenie w ręcznej wytwórczości. Tylko raz w roku pojawia się szansa na taką skalę przyjrzeć się technikom rzemieślniczym naprawdę z bliska, a potem samemu je wypróbować na warsztatach - mówi Zuzanna Krzysztofik ze Stowarzyszenia "Z Siedzibą w Warszawie", cytowana w komunikacie organizatora.

Udział w tegorocznej edycji wydarzenia bierze ponad 40 stołecznych pracowni. Część rzemieślniczek i rzemieślników, oprócz możliwości zwiedzenia ich miejsca pracy, oferuje także udział w warsztatach. Do wyboru są między innymi zajęcia z ceramiki, malarstwa sztalugowego, linorytu, szycia ręcznego, lepienia z gliny czy florystyki. Tematem przewodnim wybranych warsztatów będą akcenty upcyklingowe, skupiąjące się na dawaniu drugiego życia przedmiotom. W ofercie jest tworzenie biżuterii ze stłuczki, ratowanie pękniętych kubków i nadawanie drugiego życia przedmiotom codziennego użytku.

"Noc Rzemiosła" trwa od 24 do 26 września. Wstęp na wszystkie wydarzenia jest wolny, jednak na obowiązują zapisy. Szczegółowy program, lista oraz godziny otwarcia pracowni, harmonogram warsztatów i rejestracja dostępne są na stronie nocrzemiosla.pl.

Dwie wystawy

Jej wernisaż zaplanowano na 24 września o godzinie 19 w domu handlowym Mysia 3. Będzie dostępna dla zwiedzających do niedzieli 26 września do godziny 20.

W tym samym czasie wystartuje wystawa towarzysząca - "Nów w Pełni". Będzie można zobaczyć na niej prace warszawskich rzemieślników wykonane w ciągu ostatniego roku. Każdy z przedmiotów zostanie wystawiony na licytację podczas aukcji online. Będzie otwarta dla zwiedzających do 3 października. Wstęp jest wolny, od poniedziałku do soboty w godzinach 10-20, natomiast w niedziele w godzinach 12-20.

Swoje wyroby zaprezentują między innymi pracownie Hadaki, In Weave, Kuźnia Skały, Kłosy, Square Drop, Tartaruga, The Whole Elements i Mosko Ceramics oraz artystyści Monika Dąbrowska - Picewicz, Karina Królak, Magdalena Maślerz, Olga Milczyńska, Aleksander Oniszh, Arkadiusz Szwed i Jakub Przyborowski.