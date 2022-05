Noc Muzeów 2022 w Warszawie. Ponad 200 placówek otworzy się na gości, nie tylko muzea

Noc Muzeów odbędzie się już w nadchodzącą sobotę. Wezmą w niej udział 202 warszawskie placówki kulturalne oraz instytucje i miejsca niedostępne na co dzień dla mieszkańców. W programie będą także atrakcje skierowane do osób z Ukrainy oraz wydarzenia plenerowe. - Noc Muzeów to takie wyjątkowe wydarzenie, kiedy zachęcamy wszystkich, żeby nie tylko wyszli z domu, ale też zobaczyli Warszawę okiem turysty, jakby byli w innym miejscu, ciekawi tego, co czeka nas za rogiem - powiedziała wiceprezydentka Aldona Machnowska-Góra.

Warszawską Noc Muzeów zapowiedział we wtorek prezydent stolicy Rafał Trzaskowski. Jego konferencja prasowa odbyła się w zajezdni Miejskich Zakładów Autobusowych przy Stalowej, którą będzie można odwiedzić w ramach nadchodzącego wydarzenia. - Jako że w poprzednich latach epidemia pokrzyżowała nam plany, na sobotnią Noc Muzeów z niecierpliwością czeka cała stolica - powiedział Trzaskowski. - W tej chwili możemy wrócić do tej świetnej tradycji - zaznaczył.

Noc Muzeów 2022 - atrakcje w Warszawie

Prezydent zapowiedział, że na tegoroczną edycję Nocy Muzeów 202 warszawskie placówki przygotowały specjalną ofertę dla odwiedzających. Podkreślił też, że będzie ona wyjątkowa, ponieważ zostanie dopasowana do potrzeb przebywających w Warszawie obywateli Ukrainy - 34 placówki przygotowały programy skierowane do uchodźców.

Podobnie jak w poprzednich latach, podczas Nocy Muzeów udostępnione zostaną miejsca zwykle zamknięte dla publiczności, takie jak ruiny Radiostacji Babice w Lesie Bemowskim czy zakamarki kina Iluzjon. Otwarta dla warszawiaków będzie również między innymi zajezdnia autobusowa przy ulicy Stalowej. Planowana jest ponadto parada i wystawa zabytkowych autobusów, która zawsze cieszy się dużym powodzeniem. Przy placu Defilad pojawi się interaktywna instalacja przenosząca w świat sztuki, dzięki której każdy uczestnik będzie mógł swoje zdjęcie zobaczyć w formie znanego obrazu.

Odbędą się aż 84 wydarzenia plenerowe: koncerty na powietrzu, nocne spacery czy zewnętrzne wystawy.

Choć Nocy Muzeów nie towarzyszą już pandemiczne obostrzenia, to nadal możliwy będzie również wirtualny udział. Program online przygotowało 20 instytucji, między innymi Fabryka Wedla czy powstające na placu Defilad Muzeum Sztuki Nowoczesnej.

Informatory w internecie i na papierze

- Noc Muzeów jest doskonałą okazją do tego, żeby jeszcze lepiej poznać Warszawę. W tym roku wyjątkowo zachęcam do uczestnictwa w przygotowanych przez nas spacerach, do których dołączone będą specjalne przewodniki. Będzie w nich można zapoznać się nie tylko z trasą spaceru, ale i historią odwiedzanego przez nas miejsca i związanymi z nim anegdotami - zapowiedziała wiceprezydentka Warszawy Aldona Machnowska-Góra. - Spacery będą skupiały się wokół placu Bankowego i starej Pragi - dodała.

- Noc Muzeów to takie wyjątkowe wydarzenie, kiedy zachęcamy wszystkich, żeby nie tylko wyszli z domu, ale też zobaczyli Warszawę okiem turysty, jakby byli w innym miejscu, ciekawi tego, co czeka nas za rogiem - zaznaczyła.

Do udziału w Nocy Muzeów ratusz zachęca również dzieci, dla których przygotowano specjalne atrakcje. - Dla najmłodszych jest to okazja do zabawy, ale i nauki - o kulturze i o swoim mieście - dodała Machnowska-Góra.

Informator, dostępny zarówno w języku polskim jak i ukraińskim, dostępny będzie w formie papierowej i elektronicznej. Na stronie kultura.um.warszawa.pl dostępny jest ponadto informator interaktywny.

Komunikacja miejska w Noc Muzeów

Uruchomione zostaną bezpłatne linie muzealne - linia autobusowa N, obsługiwana autobusami elektrycznymi na trasie plac Narutowicza - Muranowska oraz linia tramwajowa N, obsługiwana zabytkowymi tramwajami na trasie plac Narutowicza - Aleja Zieleniecka. Czas funkcjonowania wybranych linii komunikacji miejskiej zostanie wydłużony do godziny 2:30, autobusy nocne będą jeździły ze zwiększoną częstotliwością.

"Autobusy linii 105, 111, 116, 180, 190, 517 i 527 będą jeździły do godziny 2:30. Od 19:00 do 1:00 pasażerów zabiorą co około 10 minut, a po godzinie. 1:00 - co około 15 minut. Będą też dodatkowe kursy linii N13, N24, N25 i N32, a wiele tras autobusów nocnych obsłużą większe niż zazwyczaj wozy - zapowiada ratusz.

Chętni na przejażdżkę zabytkowym autobusem wokół centrum mogą skorzystać z kursów linii A w godzinach 19:00 - 22:00. Ich trasa to: plac Defilad – Marszałkowska – Aleje Jerozolimskie – Emilii Plater – plac Grzybowski – Królewska – Marszałkowska – plac Defilad. Drugą specjalną, w całości "elektryczną" linią będzie N: plac Narutowicza– Grójecka – plac Zawiszy – Towarowa – Grzybowska – Królewska – plac Piłsudskiego – Moliera – Senatorska – Miodowa – Bonifraterska – Muranowska. Autobusy linii A nie zatrzymują się na przystankach, natomiast autobusy N będą jeździły od godziny 19:00 do 2:00 i zatrzymają się na wszystkich przystankach na trasie.

Dłużej, czyli do 2:30 będą kursowały także tramwaje linii 2, 4, 9, 24, 26 i 33. Pojadą z taką samą częstotliwością jak autobusy. Do godziny 23:00 zostanie wydłużone kursowanie "zabytkowej" linii 36. Od godziny 18:00 wszystkie kursy tramwajów linii 1 będą do pętli Banacha. Od godziny 23:00 tramwaje linii 4, 9 i 26 pojadą na trasach skróconych, a 33 na wydłużonej.

Zostanie też uruchomiona specjalna linia tramwajowa M, którą najnowsze składy Tramwajów Warszawskich oraz te zabytkowe. Będą kursowały w godzinach 13:30 – 18:00 na trasie: plac Narutowicz – Grójecka – Aleje Jerozolimskie – most Józefa Poniatowskiego – aleja Józefa Poniatowskiego – aleja Zieleniecka – Targowa – Kijowska – aleja Tysiąclecia – Zajezdnia Praga, a w godzinach 19.00 - 22.00 na trasie: plac Narutowicza– Grójecka – Aleje Jerozolimskie – most Józefa Poniatowskiego – aleja Józefa Poniatowskiego – aleja Zieleniecka.

Pociągi metra linii M1 i M2 do godziny 1:00 będą kursowały co siedem i pół minuty.

