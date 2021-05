Noc Muzeów wraca po rocznej przerwie. W reżimie sanitarnym i nowej formule

Wyjątkowa Noc Muzeów. Impreza staje się coraz popularniejsza To była wyjątkowa noc, w którą nawet dzieci, zamiast leżeć już w łóżkach, spełniały swoje marzenia i jeździły z rodzicami do wyjątkowych miejsc. To była Noc Muzeów. Z każdym rokiem bogatsza w atrakcje i coraz popularniejsza. Fakty TVN