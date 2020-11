Zapłacą grosze. Ratusz obniży opłaty dla przedsiębiorców

Groszowa stawka za zajęcie pasa drogowego będzie dotyczyła przedsiębiorców, którzy w wyniku rządowych ograniczeń nie będą mogli prowadzić działalności gospodarczej. Jeden grosz to dzienny koszt zajmowania jednego metra kwadratowego miejskiej przestrzeni. Uregulowania w tej sprawie zostaną wprowadzone w zarządzeniu prezydenta stolicy.

- To bardzo ważne zwłaszcza dla właścicieli kiosków i pawilonów prowadzących drobną sprzedaż detaliczną w pasie drogowym, których obiekty, mimo zakazu prowadzenia działalności, będą zajmować przestrzeń publiczną - powiedział prezydent Rafał Trzaskowski, cytowany w komunikacie prasowym ratusza.

Urzędnicy tłumaczą, że obecnie przedsiębiorcy płacą za rzeczywiste zajęcie pasa drogowego. A to oznacza, że jeżeli są w stanie usunąć stoliki i krzesła w kawiarnianym ogródku albo nie będą przez pewien czas rozstawiali straganu z kwiatami i zniczami, nie będą ponosił opłat. Zasadę tę nie jest łatwo zastosować wobec osób prowadzących działalność w kioskach i pawilonach, bo w trakcie tymczasowego zamknięcia biznesów nie mają one możliwości szybkiego "sprzątnięcia" obiektów zajmujących pas drogowy, by uniknąć ponoszenia opłat. Stąd pomysł wprowadzenia dla nich groszowej stawki za metr kwadratowy.