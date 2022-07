Niski stan wody w Wiśle. Jest problem z budową mostu

Coraz niższy poziom wody w Wiśle. We wtorek rano na wysokości Bulwarów Wiślanych spadł do 30 centymetrów. Stan rzeki jest problemem dla budowniczych nowego mostu pieszo-rowerowego. Barki i pchacze mają utrudnione poruszanie, ich operatorzy muszą uważać, by nie zahaczyć o dno.

Poziom Wisły na wysokości Bulwarów Wiślanych spadł we wtorek po godzinie 8.00 do 30 centymetrów. Z ostatnich danych Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej wynika, że od kilku dni stan wody na stołecznym odcinku rzeki systematycznie się obniża. Do rekordu pozostało niewiele - wynosi on 26 centymetrów. Tak niską wartość licznik wskazywał dwukrotnie: w 2015 i 2018 roku.