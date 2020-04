Wisła pokazuje dno. Prognozy mówią o suszy. Czy w Warszawie może zabraknąć wody?

"Wyraźna tendencja spadkowa"

"W okresie letnim może nastąpić susza"

- Jeżeli o tej porze roku, gdy zwykle wody mieliśmy najwięcej, mamy jej tak mało, to na pewno musimy liczyć się z tym, że w okresie letnim, nawet po dłuższych opadach może nastąpić susza - ocenia Grygoruk. Jego zdaniem będzie to prowadzić do deficytów wody w cieplejszych i suchych okresach roku. - Na pewno musimy liczyć się z ograniczeniami w dostawach wody. Do celów przemysłowych czy nawet bytowych - zastrzega, odnosząc się do sytuacji w całym kraju.