Niski poziom Wisły. Na Bulwarach do rekordu jeszcze brakuje, ale w innym miejscu już został pobity

Informację o bardzo niskim poziomie wody w Wiśle na jej warszawskim odcinku przekazał w rozmowie z nami Jan Szymankiewicz z IMGW. - W czwartek stan wody na stacji Warszawa-Bulwary wyniósł zaledwie 37 centymetrów. Ale nie jest to rekordowy stan, jaki notowaliśmy w ostatnich latach - mówi Szymankiewicz. Najniższa wartość, jaką wskazał licznik, to 26 cm. Doszło do takiej sytuacji dwukrotnie: w 2015 i 2018 roku.