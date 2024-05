Nietypowy pasażer na Lotnisku Chopina. "Berni był zaciekawiony i zainteresowany otoczeniem"

Pracownicy Lotniska Chopina powitali w porcie nietypowego pasażera. Uczestniczyli w transporcie Berniego, samca pandy małej, który podróżował z Fota Wildlife Park niedaleko Corku w Irlandii do zoo we Wrocławiu.

"Nasz gość przyleciał na pokładzie samolotu w przystosowanej do transportu zwierząt specjalnej części luku bagażowego. Zaznaczamy, że to jest miejsce, gdzie nie ma bagaży i są utrzymywane właściwe warunki dla podopiecznych, a transporter, w którym jest przewożone zwierzę, zostaje bardzo dokładnie zabezpieczony" – czytamy w poście.

"Nie tyle wyszedł, co wyskoczył na swój nowy wybieg"

Z Warszawy panda dotarła do Wrocławia drogą lądową. Niespełna roczny Berni po przybyciu do nowego lokum nie tyle wyszedł, co wyskoczył na swój nowy wybieg i odważnie eksplorował jego zakamarki. Był w każdej budce, zajrzał pod każdą gałąź i wszedł wysoko w korony drzew.