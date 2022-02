Wabi nietoperze słodkim nektarem. Niezwykła roślina zakwitła w Ogrodzie Botanicznym UW

"Na ten kwiatostan też musieliśmy czekać wiele lat! Niezwykły Strongylodon macrobotrys trafił do nas z Ogrodu Botanicznego w Szwajcarii, z przepięknego miasta St. Gallen. Roślina ta jest uznawana za jedno z najpiękniejszych pnączy tropików. Turkusowo-zielony kolor kwiatów jest niepowtarzalny i przyrównuje się go do barwy kamienia szlachetnego – jadeitu. Stąd popularna angielska nazwa - Jade vine" - przekazał Ogród Botaniczny UW.