Po dwóch dekadach niewykończony biurowiec może zmienić właściciela

Z nieoficjalnych ustaleń portalu Tu Stolica, który opisał we wtorek tę sprawę, wynika, że kupcem ma być firma deweloperska. Bielańskie Piaski nie mają jeszcze miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, ale studium dopuszcza przeznaczenie terenu przy Literackiej na zabudowę mieszkaniową - dziś przeważa ona w sąsiedztwie biurowca.

Przerwana budowa

Budowa biurowca rozpoczęła się w 2000 roku. Miał być nową siedzibą spółki EuRoPol Gaz, która jest właścicielem polskiej części gazociągu jamalskiego. Dwa lata później przerwano realizację inwestycji, pozostawiając go w stanie surowym. Przez lata EuRoPol Gaz ponosił koszty utrzymania gmachu, ale nie czerpał z niego żadnych dochodów. Najpierw zapadła decyzja o jego sprzedaży. Ale starania zakończyły się fiaskiem. Potencjalni inwestorzy szacowali wartość nieruchomości na 70 milionów złotych - firma chciała dwa razy więcej. Do żadnej transakcji nie doszło. Potem udziałowcy uznali, że bardziej opłaca się go oddać miastu.