Aktorki i celebrytki staną przed sądem za reklamowanie alkoholu

12 osób oskarżonych przez prokuraturę o nielegalną reklamę alkoholu już w marcu stanie przed sądem. Na ławie oskarżonych zasiądą m.in. aktorki Joanna O.-K. i Olga K. oraz influencerki Tatiana M. czy Ewa M-K.

Grożą im kary do pół miliona złotych

Pozostali oskarżeni to Jakub N., Maciej M., Aneta T., Adam Sz., Dominika B., Kamil B., Łukasz S. oraz Małgorzata L. To m.in przedstawiciele podmiotów zlecających im reklamę.

Oskarżonym grożą kary grzywny w wysokości od 10 tysięcy do nawet 500 tysięcy złotych. Pierwsze posiedzenie w tej sprawie zaplanowano na 11 marca.

Reklama mogła dotrzeć do pięciu milionów osób

Jak podkreśliła, zasięg nielegalnych reklam, skierowanych głównie do ludzi młodych był ogromny. W Polsce na początku 2022 roku portal społecznościowy Instagram miał bowiem 10,7 milionów zarejestrowanych użytkowników. - Dostęp do serwisu jest bezpłatny i nie wymaga instalowania żadnych aplikacji. Wszystkie profile, których dotyczy niniejsze postępowanie funkcjonowały jako publiczne, a tym samym dostęp do zamieszczonych na nich treści nie był uzależniony od wcześniejszej akceptacji ze strony właściciela profilu. Łączna liczba osób obserwujących profile osób uczestniczących w przestępczym procederze wynosiła blisko pięć milionów osób - wyjaśniła prokuratura.